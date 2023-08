Ohne vorherigen Plan zum Flughafen Düsseldorf zu fahren und dort schnell in den Flieger zu springen, kann für Reisende jetzt richtig teuer werden.

Denn ein Service des Flughafen Düsseldorfs ist so teuer wie an nahezu keinem anderen Flughafen in Deutschland.

Flughafen Düsseldorf: Diese Gebühren sind teils teurer als der Flug

Für viele Reisende ist es wohl ein ganz normaler Ablauf: Mit dem Auto geht’s zum Flughafen, dieses wird dort während der Urlaubszeit geparkt und dann geht es zum Flieger und in den ersehnten Urlaub. Der Weg zum Flughafen ist mit den eigenen vier Rädern meist kürzer und weniger umständlich als mit dem öffentlichem Nahverkehr. Insbesondere da nicht jeder von uns nah an einem Flughafen wohnt.

Doch genau dieses Prozedere kann die Reisenden am Flughafen Düsseldorf wirklich viel Geld kosten. Der bundesweite Durchschnittspreis für Parkgebühren am Flughafen liegt bei etwa 57 Euro. Am Düsseldorfer Flughafen liegt der Preis allerdings bei mindestens 75 Euro pro Woche – und das sogar nur, wenn man bereits vorher online reserviert hat. Ohne vorherige Buchung wird es noch einmal deutlich teurer. Im Parkhaus P1 fallen Parkgebühren in Höhe 294 Euro für eine Woche an. Dafür erhalten Reisende immerhin Eintritt in die Lounge am Flughafen.

Flughafen Düsseldorf: Parkpreise spürbar angestiegen

Diese Zahlen hat der Verbraucherschutzverein Berlin/Brandenburg (VSBB) ermittelt, wofür er 16 der größten deutsche Flughäfen genauer unter die Lupe genommen hat. Das heftige Fazit: Bei einer fehlenden Reservierung kann der Parkplatz teilweise mehr kosten als der Flug selber.

Grundsätzlich sind im Durschnitt die Preise an Flughäfen um 10 Prozent gestiegen – gleichzeitig gibt es starke Unterschiede, so kostet das Parken an manchen Flughäfen nur 15 Euro (Dresden) oder 30 Euro (Bremen). Düsseldorf befindet sich wie unschwer erkennbar ist, auf der anderen Seite. Mit den 294 Euro pro Woche toppt der Flughafen sogar die Flughäfen Berlin/Brandenburg (280 Euro) und Hamburg (273 Euro).

Das schnelle Halten in der Terminalvorfahrt kostet in Düsseldorf für eine halbe Stunde bereits 25 Euro, also schon das Ticket für einen Billigflieger. Bei solchen Preisen lohnt sich deshalb das vorherige Online-Reservierungssystem oder sogar eine ganz andere Anreiseform.