Flughafen Düsseldorf zieht nach NRW-Ferien Bilanz – und schmiedet neue Pläne

Der Flughafen Düsseldorf kann es doch! Unvergessen der Pannensommer 2022, als etliche Probleme (Gepäckchaos, fehlendes Sicherheitspersonal) den Airport lahm legten. Wie sollte also der Sommer 2023 laufen? Viel besser! Die Passagierzahlen steigen, dazu gab es eine Hitzewelle im Juni, Gewitter im Juli, das Nato-Manöver „Air Defender“, Klimaaktivisten auf dem Gelände (hier mehr) – und doch lieferte der Flughafen Düsseldorf ab!

Wie der Flughafen selbst mitteilte, ist die Nachfrage nach Flugreisen weiterhin ungebremst, insbesondere zu den klassischen Urlaubszielen. Und auch die Leistungsfähigkeit des Airports ist gestiegen, damit einhergehend die Zufriedenheit der Fluggäste.

Flughafen Düsseldorf zieht nach NRW-Ferien Bilanz

Vom 22. Juni bis zum Ende der ersten August-Woche verzeichnet der Flughafen Düsseldorf über drei Millionen Gäste. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Wachstum von zehn Prozent. Besonders gefragt: die Mittelmeer-Länder Spanien, Türkei, Griechenland und Italien. Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Düsseldorf GmbH: „Ich freue mich über die positive Verkehrsentwicklung. Gerade angesichts des Wegfalls vieler innerdeutscher Verbindungen, geopolitischer Faktoren und Lieferengpässen bei neuen Flugzeugen.“

Die steigende Nachfrage sorgte aber auch für ausgelastete Parkplätze. Die Hälfte aller Parkplätze wurde vom Airport online angeboten, die andere konnte für spontane Abholer, Bringer und Parkkunden ohne Reservierung in Anspruch genommen werden. Positiv auch: Die Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen konnten deutlich reduziert werden. Im Durchschnitt kam man innerhalb von zehn Minuten durch. Daran will man anknüpfen und den Service ausbauen.

Fluggäste mit Airport zufrieden

Viele Fluggäste zeigen sich zufrieden. Im Vergleich zum Vorjahr seien die Abläufe und die Servicequalität deutlich besser bewertet worden. Beim „European Consumer Airport Index“ belegte der Flughafen Düsseldorf als bestplatzierter deutscher Flughafen im Punkt „Passagierfreundlichkeit“ Platz 3. Schon im Frühjahr wurde der Airport bei den Skytrax-Awards als „Best Regional Airport in Europe“ ausgezeichnet worden. Na, so kann es weitergehen…