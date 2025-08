Urlaub: Reisende machen immer wieder diesen Fehler am Flughafen – und bereuen es schnell

Mit der Vorfreude auf den bevorstehenden Urlaub versuchen viele besonders eines erträglich zu machen: die Reise dahin! Vor allem, wer mit dem Flugzeug unterwegs ist, muss gerade in der Ferienzeit starke Nerven mitbringen.

Ob nun lange Warteschlangen, überteuerte Snacks oder die ständige Angst, den Flug zu verpassen – die Zeit am Flughafen ist gerade für Familien eine kleine Herausforderung. Doch kann man nicht hier und da den Urlaub entspannter einläuten? Ein paar Tipps für den Flughafen gibt es auf jeden Fall!

So startest du entspannt in den Urlaub!

Wie „BuzzFeed“ berichtet, gibt es einen Hack, der sehr viel Wartezeit ersparen kann. Denn wer kennt es nicht: Man entscheidet sich für eine Schlange am Schalter, doch die neben einem ist viel schneller in der Abfertigung. Und das liegt vor allem daran, dass sich die meisten Menschen immer unbewusst in die rechte Schlange an Check-in-Schaltern und Sicherheitskontrollen stellen. Urlauber können also diesen psychologischen Trick für sich nutzen und sich das nächste Mal einfach an die linke Schlange stellen.

Oftmals sind sie fast immer kürzer und bis zu 30 Prozent schneller. Dieser simple Hack funktioniert auch nicht nur am Flughafen, sondern auch im Supermarkt oder bei Sehenswürdigkeiten. Doch auch im Vorfeld lässt sich eine Sache entspannter in den Urlaub starten: eine entlastete Reisekasse. Dass ein Flug teuer ist, ist nicht neu – doch bei der Online-Flugbuchung im Inkognito-Modus kann man oftmals günstigere Tickets abstauben. Vor allem Apple-Nutzer zahlen bei manchen Portalen durch das sogenannte „Dynamic Pricing“ oft mehr als andere.

Auch bei der Sicherheitskontrolle lässt es sich entspannter in den Urlaub starten. Da ist vor allem das richtige Packen des Handgepäcks der Schlüssel zum Erfolg. Vorbereitung ist also die halbe Miete: Flüssigkeitsbeutel und elektronische Geräte gehören ganz oben ins Handgepäck für schnellen Zugriff. Des Weiteren ist es immer besser, zuerst den Koffer auf das Band zulegen und dann die separaten Gegenstände.