Mallorca: Rauchverbot erst am Strand, bald unter freiem Himmel? „Dachschaden“

Was für ein Irrsinn auf Mallorca! Dass die Ferien-Insel ein Muss für viele Menschen aus Deutschland und anderswo ist, ist längst bekannt. Malerische Buchten, traumhafte Strände, wunderschönes Wetter – Mallorca bietet so ziemlich alles, was sich der Urlauber wünscht. Doch in den letzten Jahren wurden diverse Regeln und Gesetze verschärft, an die sich vor allem Touristen halten müssen.

Vor allem Raucher haben es immer schwerer. Immer mehr Orte schränken das Rauchen ein, wollen so die Natur schonen und vor allem die Waldbrandgefahr minimieren, wenn Zigarettenstummel nicht mehr achtlos weggeworfen werden. An vielen Stränden herrscht bereits ein striktes Rauchverbot auf Mallorca. Jetzt könnte es aber noch heftiger für Urlauber kommen!

Mallorca: Rauchverbot bald auch unter freiem Himmel?

Wie nämlich „Mallorca Zeitung“ berichtet, soll das Rauchverbot an Stränden nicht nur ausgebaut werden (wir berichteten hier). Mehr noch: Sogar auf den Terrassen von Restaurants und Bars soll demnächst die Kippe in der Schachtel bleiben! So arbeite die spanische Regierung in Madrid schon an einem verschärften Rauchverbot.

Außerdem soll das Rauchen unter freiem Himmel an Bushaltestelle, Gemeinschaftspools und Freizeiteinrichtungen verboten werden. Wann das neue Gesetz in Kraft tritt, ist noch unklar. Die spanische Gesundheitsministerin Mónica García gab aber schon bekannt, dass das Gesetz fertig sei und nur noch verabschiedet werden müsse. Womöglich könnte es also schon in der laufenden Urlaubssaison so weit sein.

„Die haben doch einen Schaden“

Auf Facebook sorgen die neuen Pläne für hitzige Diskussionen. Zwar befürworten einige ein Rauchverbot an Stränden. Doch eines unter freiem Himmel scheint vielen Mallorca-Kennern dann doch zu weit zu gehen. Hier einige ausgewählte Kommentare unter einem Beitrag der Facebook-Seite „Mallorca Revue“:

„Die haben doch einen Schaden. Sage ich als Nichtraucher!“

„Ja ja, den Tourismus weiter kaputtmachen. Nicht nachvollziehbar…“

„Ich habe noch nie geraucht. Und ganz ehrlich, finde diese Pläne total überzogen.“

„Den Mist hatte man doch vor ein paar Jahren schon mal auf Mallorca eingeführt. Da die Terrassenumsätze einbrachen, hat man es wieder abgeschafft.“

Bleibt abzuwarten, ob und wann das Gesetz letztlich wirklich verabschiedet wird – und wie sich dadurch das Leben auf Malle ändert…