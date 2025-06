Urlaubsstreit im All-inclusive-Hotel auf Teneriffa eskaliert – Familie greift zu drastischen Mitteln

Urlaub ist zum Entspannen da. Das sehen zumindest die meisten Reisenden so – insbesondere, wenn sie sich in einem All-inclusive-Hotel befinden. Statt Entspannung pur entwickelte sich ein Abendessen zwischen Reisenden auf Teneriffa nun allerdings in eine heftige Diskussion. Der Auslöser: ein Weinglas.

Eine Reddit-Userin, die ihren Urlaub alleine auf Teneriffa verbrachte, sorgt aktuell im Netz für viel Gesprächsstoff. Beim Abendessen in einem All-inclusive-Hotel bestellte die Reisende sich ein Glas Wein. Das schien einer anderen Familie allerdings gar nicht zu passen.

Weinglas löst Urlaubs-Streit aus

Die Userin berichtet, dass sie alleine in einem Clubrestaurant auf Teneriffa zu Abend aß und sich zum Essen ein Glas Wein bestellte. Kurz darauf setzte sich eine fünfköpfige Familie zu ihr, da die Tische geteilt wurden. Anfangs sei alles friedlich verlaufen, doch plötzlich sprach die Mutter der Familie die Urlauberin auf ihr Getränk an. „Wir wollen unsere Kinder nicht Frauen aussetzen, die Alkohol trinken“, soll sie nach Aussagen der Alleinreisenden gesagt haben.

Daraufhin habe die Urlauberin vorgeschlagen, die Familie könne sich woanders hinsetzten. Doch diese schien damit nicht einverstanden: Anstatt die Frau in Ruhe zu lassen oder sich der Situation zu entziehen, eskalierte die Situation weiter. Als die Frau schließlich zum Buffet ging, verschwand plötzlich ihr Weinglas und ein Kellner bat sie, ihr All-inclusive-Armband zu zeigen. Offenbar hatte die Familie behauptet, die Urlauberin sei minderjährig und ohne Begleitung unterwegs!

Die Urlauberin klärte das Missverständnis auf und bekam ein neues Weinglas. Anschließend setzte sie ein deutliches Zeichen: Als die Familie zurückkam, bestellte sie demonstrativ eine ganze Flasche Wein sowie zwei Wodka-Shots! Die Familie verließ daraufhin wütend das Lokal.

Das ist die Meinung anderer User

Der Beitrag, von dem „wa“ berichtet, schlägt im Netz hohe Wellen. Tausende User kommentierten und unterstützten die Reaktion der Urlauberin. „Das ist doch misogyn. Warum sollte eine Frau sich nicht auch einfach amüsieren dürfen?“, kritisiert eine Userin beispielsweise.

Der Tenor ist klar: Das Verhalten der Familie wird als übergriffig und herablassend wahrgenommen. Ein Nutzer stellt den Moralkodex der Familie infrage. Warum eine Frau vor den Augen der Kinder keinen Alkohol trinken dürfe, es aber in Ordnung sei, einen Kellner anzulügen, dem Personal unbegründete Anschuldigungen zu machen und unhöflich zu einem Fremden zu sein, erkläre sich ihm nicht.