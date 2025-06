Besondere Szenen im Gehege! Es passierte im NRW-Zoo zum ersten Mal

Gerade für Familien ist ein Zoo-Besuch ein absolutes Ausflugs-Highlight. Und die Auswahl in NRW bietet Klein und Groß jede Menge Auswahl, um exotische Tiere zu bestaunen oder gar zu streicheln.

Und ein Zoo aus NRW hatten seinen Besuchern jetzt Großartiges zu verkünden – um nicht gar zu sagen Niedliches. Denn der Grüne Zoo Wuppertal freut sich in einem Gehege jetzt über seinen allerersten Nachwuchs.

NRW-Zoo jubelt über Nachwuchs-Premiere

Gerade erst gab der Wuppertaler Zoo intime Einblicke ins Hyazinth-Ara-Gehege. Denn hier wurde vor kurzem eine Single-Börse unter den Vögeln veranstaltet – mit Erfolg: Gleich zwei Hyanzinth-Ara-Küken schlüpften pünktlich zum diesjährigen Welt-Papageien-Tag. Die ganze niedliche Geschichte kannst du hier nachlesen >>>.

Und auch in einem weiteren Vogel-Bereich im NRW-Zoo gab es jetzt einen Zuchterfolg: bei den Edwardsfasanen. Schon am 28. Mai soll hier ein kleines Küken zur Welt gekommen sein – und das zum ersten Mal in der Geschichte des Wuppertaler Tierparks.

+++ Amerikaner besucht Zoo in NRW – das lässt ihn nicht los +++

Küken auf der Flucht

Wer das kleine Vogelbaby jetzt im NRW-Zoo bestaunen will, muss laut dem Grünen Zoo Wuppertal das Glück auf seiner Seite haben. Denn nur kurz nach dem Schlüpfen soll es schon seinen Eltern entflohen sein und ist seitdem auf eigene Faust in der Voliere am Zoorestaurant Okavango unterwegs.

Bei den Edwardsfasanen handelt es sich um eine bedrohte Tierart. „Die Rote Liste der Weltnaturschutzunion IUCN stuft den Edwardsfasan als ‚vom Aussterben bedroht‘ ein – mit dem Zusatz: möglicherweise in der Natur ausgestorben!“, erklärt der NRW-Zoo dazu. Eventuell könnte das Küken künftig sogar in die Natur ausgesiedelt werden, um in Vietnam wieder angesiedelt werden. Doch bis es so weit ist, können sich Besucher erst mal an dem niedlichen Neuzugang erfreuen.