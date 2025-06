Amerikaner besucht Zoo in NRW – eines macht ihn baff

Was kaum jemand weiß: NRW ist das Bundesland mit den meisten Zoos in ganz Deutschland. Vom Schmetterlingshaus über Glastunnel-Aquarien bis hin zu liebevoll gestalteten Streichelzoos – die Auswahl ist riesig, die Begeisterung garantiert.

So löste auch ein ganz besonderer Zoo in NRW, vor allem bei einem amerikanischen Influencer, Jubel aus. So was hatte er noch nie erlebt – und es gab nicht nur eine Sache, die ihn sprachlos machte …

Zoo in NRW: Tierpark Olderdissen löst bei Schauspieler Jubel aus

450 Tiere – 365 Tage im Jahr geöffnet: Das ist der Tierpark Olderdissen. Genau hierhin verschlug es den US-Influencer und Schauspieler Gabe Escobar, der nach eigenen Worten „so etwas noch nie erlebt“ hat. Schon beim Betreten war klar: Dieser Zoo ist anders.

Dort leben keine exotischen Lebewesen, dafür umso heimischere Tiere. Statt Löwen, Zebras oder Elefanten begegneten ihm unter anderem Bisons, Rehe, Ziegen, Wildschweine, Alpenmurmeltiere, Gämse – und sogar eine weiße Schneeeule, die ihn spontan an Harry Potters Eule erinnerte. So ruft er ganz begeistert: „Hedwig!“

Doch sein eigentliches Highlight in dem Zoo in NRW waren zwei ganz besondere Bewohnerinnen: Bärin Flocon und ihre Schwester Jojo, die seit Oktober 2023 gemeinsam durch das weitläufige Gehege streifen.

Instagram-User sind sich einig: Videos lösen Emotionen aus

Besonders beeindruckt war er von der Aktivität der Tiere – und natürlich von den Tierkindern. „Ich habe ein Rentier gefüttert – mit meiner Hand!“, erzählte er überglücklich. Und noch mehr: „Ich konnte ein kleines Rehkitz streicheln und füttern. Das war einfach der beste Zoo, den ich je besucht habe.“

Dass der Eintritt komplett kostenlos ist, setzte dem Erlebnis die Krone auf. Kein Wunder also, dass auch seine Fans auf Instagram von dem Zoo in NRW ganz aus dem Häuschen sind. „Dieses Video hat mir massive Rückblenden aus meiner Kindheit geschenkt“, freut sich so eine Userin.

Auch eine andere schwärmt: „Das ist meine Heimat.“ Wenn du die kleinen und großen Tiere sehen willst, heißt es also: ab nach Bielefeld! Der Tierpark finanziert sich übrigens aus Spenden, damit der Eintritt kostenlos bleibt. Somit ist klar: Jede Spende zählt.