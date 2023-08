Flughäfen in NRW bekommen bei Ranking ihr Fett weg – DAS steckt dahinter

Bei Flughäfen in NRW denken die meisten bestimmt an Sommer, Sonne und Strand. Der Flughafen ist für die Urlauber der Startschuss in die schönste Zeit des Jahres. Deswegen haben die meisten bestimmt auch sehr positive Gefühle, wenn sie an die Flughäfen in NRW denken. Denn beim Eintreten in einen Flughafen beginnt für viele dieses Kribbeln der Vorfreude auf Urlaub.

Ein Flughafen inklusive der Fluggesellschaften kann einem aber auch ganz schön den Urlaub versauen. Eine Familie aus München erlebte in dieser Hinsicht ein regelrechtes Fiasko wie DER WESTEN bereits berichtete. Deshalb hat das deutsche Fluggastrechteportal Airhelp jetzt ein Ranking veröffentlicht, mit den beliebtesten und vor allem unbeliebtesten Flughäfen in Deutschland.

Flughäfen in NRW: Ranking überrascht

Laut Travelbook wurden für das Ranking die 30 größten Flughafen in Deutschland miteinander verglichen. Mit einbezogen wurden allerdings nur die Flughäfen, die an dem Tag der Analyse, und das war der 15. Juni 2023, mindestens 500 Bewertungen bei Google erhalten haben. Herausgekommen sind dabei die 20 beliebtesten und unbeliebtesten Flughäfen in Deutschland.

Großer Verlierer des Ranking ist der ehemalige US-amerikanische Militärflughafen Frankfurt-Hahn in Rheinland-Pfalz. Der Flughafen kam im Schnitt auf lediglich 3,0 von 5 Sternen bei knapp 4800 Google-Bewertungen. Im Vergleich zum Vorjahr hat der Flughafen Frankfurt-Hahn um 0,3 Sterne verloren. Der Vorjahres-Sieger in der Kategorie unbeliebtester Flughafen war der Flughafen BER in Berlin Mitte. Und auch in diesem Jahr ist der Flughafen überraschend nur knapp an Platz eins vorbei gerutscht. Denn bei fast 25.000 Bewertungen kommt der BER im Schnitt nur auf 3,2 von 5 Sternen.

Flughafen in NRW: Köln-Bonn am unbeliebtesten

Auf dem dritten Platz der deutschlandweit unbeliebtesten Flughäfen landet der NRW-Flughafen Köln-Bonn. Der Flughafen kann durchschnittlich nur eine 3,5 Sternebewertung vorweisen. Auch die NRW-Flughäfen Düsseldorf und Dortmund scheiden mit durchschnittlich 3,6 Sternen in der Bewertung nur minimal besser ab als der Flughafen Köln-Bonn.

Wenn man sich das Gesamtergebnis 2023 im Vergleich zu 2022 anschaut, dann stellt man fest, dass 11 der 20 Flughäfen um mindestens 0,1 Sterne schlechter bewertet wurden als im Vorjahr. Laut dem deutschen Fluggastrechteportal Airhelp hängt die Gesamt-Verschlechterung der Bewertungen mit den momentanen Beeinträchtigungen des Luftverkehrs zusammen. Beispielsweise steigt die Unzufriedenheit der Passagiere durch Streiks, die Luftoperation der NATO und durch den Personalmangel bei den Flughäfen und der Airlines.

Den Titel des beliebtesten Flughafen in Deutschland teilen sich gleich drei Flughäfen. Münster-Osnabrück, Friedrichshafen und Nürnberg kamen bei der durchschnittlichen Bewertung auf 4,3 Sterne und stehen damit ganz oben bei dem Ranking.