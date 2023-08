Urlaub Last Minute: Hitzewelle am Mittelmeer, Regen an Ostsee und Nordsee – diese Ziele sind jetzt angesagt

Wir sind jetzt in der heißen Phase der Sommerferien – heiß in vielerlei Hinsicht. Einerseits weil die Sommerferien für die meisten Schüler in Deutschland bald vorbei sind – andererseits weil es in Deutschland momentan so gar kein Sommerwetter gibt. Für alle, die sich jetzt noch kurzfristig dazu entschließen, in den Sommerurlaub zu fliegen, sieht es allerdings ein bisschen schwierig aus.

Denn die „normalen“ Optionen für einen Spontanurlaub fallen diesmal eher weg. An den Urlaubsländern am Mittelmeer herrscht aktuell eine Hitzewelle, und auch hier bei uns in Deutschland sind die Urlaubs-Klassiker an der Nord- und Ostsee wegen des schlechten Wetters nicht wirklich angesagt. Wo soll man jetzt hin, wenn man nicht um die halbe Welt fliegen will? Und das zu einem fairen Preis?

Last Minute Urlaub: Das empfehlen die Reisebüros

DER WESTEN hat bei drei verschiedenen Reisebüros nachgefragt und Tipps für Last-Minute-Angebote bekommen. Thilo Tewes vom „Ltur Reisebüro“ in Mülheim empfiehlt für einen Last-Minute-Urlaub die Costa de la Luz auf dem spanisches Festland, die Algarve in Portugal und besonders die afrikanische Inselgruppe Kap Verden. „Hier ist es sonnensicher, nicht zu heiß und eine Top-Empfehlung“, so Tewes.

„Persönlich empfehle ich die Vielfalt der Kanarischen Inseln mit erholsamen milden Klima und phantastischen Stränden“, sagt Luke von „Lucky Luke Tours“ aus Essen und auch Tewes von „Ltur“ ist der Meinung: „Auch auf den kanarischen Inseln finden unsere Kunden aktuell noch richtig tolle Schnäppchen.“

Urlaub: Das ist ein absoluter Geheimtipp

Oliver Harbring von „Schauinsland-Reisen“ Duisburg hat uns einen Überblick über die besten Last-Minute-Angebote gegeben. Am günstigsten bekommt man einen schönen Urlaub in Bulgarien. Am Goldstrand kann man bereits ab 649 Euro pro Person acht Tage in der Stadt Varna genießen.

Auf die kanarischen Inseln kommt man ab 839 Euro pro Person. Dafür kann man sieben Tage mit Halbpension in Fuerteventura verbringen. Zum spanischen Festland kommt man bereits ab 885 Euro. Die Costa de la Luz an der spanische Atlantik-Küste wird ebenfalls mit Halbpension zu diesem Preis angeboten.

Das Reisebüro „Lucky Luke Tours“ aus Essen in NRW hat zudem einen Tipp für Pauschalurlauber parat: Denn wenn man eine Pauschalreise bucht, ist die Bahnanreise zum Flughafen oft inklusive – so kann man auch zu einem Flughafen reisen, der etwas weiter entfernt liegt und andere Urlaubsziele anbietet.

Das Reisebüro empfiehlt zudem trotz der jüngsten Hitzewelle gute Angebote für die Regionen Malaga in Spanien, Antalya in der Türkei sowie die griechischen Inseln Kreta und Rhodos. „Rhodos braucht Urlauber nach den Waldbränden und bietet wirklich gute Möglichkeiten für unbeschwerten und schönen Urlaub“, so Reisebüroleiter Luke.