Flughafen Düsseldorf: Parken am Airport – das musst du wissen

Viele Urlauber stehen vor ihrem Abflug am Flughafen Düsseldorf vor der großen Frage: Wo lasse ich mein Auto stehen? Wer sich nicht früh genug damit beschäftigt, muss schnell horrende Summen zahlen. Denn ein Parkplatz in einem terminalnahen Parkhaus kann bis zu 42 Euro am Tag und rund 300 Euro pro Woche kosten.

Wohl dem, der sich im Vorfeld Gedanken macht. Denn der Flughafen Düsseldorf bietet online eine Reihe von Sparangeboten an.

Flughafen Düsseldorf: Parken für Sparer

Wer früh bucht, kann auf der Webseite des größten NRW-Airports ordentliche Schnäppchen machen. Hier gibt es für Frühbucher selbst in der terminalnahen Tiefgarage P3 in den Ferienzeiten Angebote unter 150 Euro pro Woche.

Mehr vom Airport: Flughafen Düsseldorf lässt die Katze aus dem Sack – Reisende dürfen es endlich wissen

Wer nicht unbedingt direkt am Terminal parken will, kann auch bei den Parkspecials zuschlagen. So kostet beispielsweise ein Parkplatz auf dem Parkplatz P5 (zwei Minuten Fahrtzeit mit dem Syktrain zum Terminal) lediglich 75 Euro pro Woche.

Diese Fahrausweise werden im Skytrain akzeptiert:

gültige VRR- und VRS-Tickets

spezielle DB-Tickets (City plus, NRW-Ticket etc.)

Deutschlandticket (49-Euro-Ticket)

Parktickets der Flughafen Düsseldorf GmbH (gültig für bis zu neun Personen)

Rail&Fly-Tickets

Möglichkeiten für Abholer

Für Kurzzeitparker gibt es am Flughafen Düsseldorf ebenfalls besondere Angebote. Das sogenannte Abholer-und-Bringer-Ticket ermöglicht bis zu 90 Minuten Parken im Parkhaus P3 für einen Sondertarif von nur 5 Euro. Ein ideales Angebot für diejenigen, die lediglich jemanden schnell zum Flughafen bringen oder abholen möchten.

Mehr Themen:

Wer nur für einen flüchtigen Abschied oder Empfang am Flughafen Düsseldorf ist, kann zweimal im Monat das „Kiss & Fly“-Angebot nutzen. Lichtschranken an der Ein- und Ausfahrt des Terminals messen dabei die Zeit. Liegt der Aufenthalt unter sieben Minuten, kostet es nichts. Sollte es doch länger dauern, wird ein Betrag von 5 Euro pro angefangene fünf Minuten fällig.

Wer sich die Parkkosten sparen will, kann alternativ natürlich auch auf Bus und Bahn setzen. Am Flughafen Düsseldorf halten neben den Zügen des Nah- und Fernverkehrs auch zahlreiche Buslinien.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.