Änderung am Flughafen Düsseldorf – „Wat ist dat denn?“

Der Sommer ist da und damit auch die Urlaubs-Zeit. Viele von uns starten in diesen Tagen wieder in die wohlverdienten Ferien. An den Flughäfen hierzulande könnte es also wieder ordentlich voll werden – so auch am Flughafen Düsseldorf.

An den Airports in Deutschland gelten hohe Sicherheitsstandards. Jeder Fluggast wird genaustens kontrolliert. So sollen Anschläge und Co. im Luftverkehr verhindert werden. Und gelegentlich müssen die Sicherheitsvorkehrungen an den Flughäfen angepasst werden. Deswegen gibt es jetzt am Flughafen Düsseldorf eine Änderung.

Flughafen Düsseldorf klärt auf Instagram auf

In einem Reel auf seinem offiziellen Instagram-Account (rund 42.000 Follower) erklärt der Airport, was es mit der neusten Veränderung eigentlich auf sich hat. Es geht um eine neue Wand, die zahlreichen Passagieren aus NRW und Umgebung wohl schon aufgefallen sein wird.

++ Flughafen Düsseldorf: Park-Ärger eskaliert völlig – Drohschreiben an Auto schockiert ++

Doch mit Einschränkungen müssen Passagiere deswegen nicht rechnen. „Wat ist dat denn? Keine Sorge, es ändert sich nichts“, verspricht der Flughafen. Doch was hat es mit der neuen Wand dann auf sich?

Ebenfalls interessant für dich: Flughafen in NRW zieht die Reißleine – Passagiere werden es direkt bemerken

Flughafen Düsseldorf verspricht: „Für euch bleibt alles wie gewohnt“

„Wir erfüllen damit an allen Flugsteigen eine neue Auflage zur Sicherung nicht geöffneter Kontrollspuren“, klärt der Flughafen Düsseldorf in dem Instagram-Video auf. „Für euch bleibt alles wie gewohnt: kurze Wege, zügige Abläufe“, verspricht der Airport weiterhin. Später soll die Wand dann durch eine Glaswand ersetzt werden. „So erkennt ihr jederzeit, welche Spuren geöffnet sind.“

Mehr Themen und Nachrichten haben wir hier für dich zusammengefasst:

Erst kürzlich trauten einige Passagiere am Flughafen Düsseldorf ihren Augen kaum. Es kam zu spektakulären Szenen. Beim Blick aus dem Fenster konnten Passagiere Einsatzwagen der Feuerwehr am Flughafen Düsseldorf sehen. Doch Sorgen waren unbegründet. Was es mit dem Vorfall auf sich hatte, liest du hier>>>