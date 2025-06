Maschine soll vom Flughafen Düsseldorf in die Türkei starten – auf dem Rollfeld passiert es

Spektakuläre Szenen am Flughafen Düsseldorf. Als ein Flieger am Mittwoch (4. Juni) Richtung Türkei abheben soll, herrscht Ausnahmezustand auf dem Rollfeld.

Beim Blick aus dem Fenster können Passagiere Einsatzwagen der Feuerwehr am Flughafen Düsseldorf sehen. Doch Sorgen sind unbegründet.

Ausnahmezustand am Flughafen Düsseldorf

Als die Maschine zum Start ansetzt, schießen Wasserfontänen aus den Einsatzwagen der Flughafenfeuerwehr. Weil zeitgleich die Sonne scheint, wird der SunExpress-Flieger kurzzeitig von einem Regenbogen umringt. Ein herrliches Bild, das Flughafen-Kenner direkt einordnen können:

Es handelt sich um die Taufe eines Flugzeugs, das erstmals auf einer neuen Linie unterwegs ist. In diesem Fall handelt es sich um eine SunExpress-Maschine auf dem Weg ins türkische Erzurum.

Die Airline hat Anfang Juni die ostanatolische Stadt in ihr Portfolio vom Flughafen Düsseldorf aufgenommen. Damit Steuert SunExpress ab jetzt insgesamt 20 Ziele in der Türkei aus der NRW-Hauptstadt an. Diese sind:

Ankara

Antalya

Bodrum

Bursa

Cukurova

Dalaman

Diyarbakir

Edremit

Elazig

Erzurum

Gaziantep

Izmir

Kayseri

Konya

Kütahya

Malatya

Ordu

Samsun

Trabzon

Zonguldak

Warum aus Düsseldorf nach Erzurum?

Erzurum ist nach Angaben des Düsseldorfer Flughafens vor allem für Reisen zu Familie und Freunden relevant. Schließlich haben viele Deutsch-Türken in NRW ihre Wurzeln aus der Region im Osten der Türkei. Außerdem lädt die Stadt in Ostanatolien für einen Urlaub abseits der klassischen Touri-Regionen an den Küsten ein, wie etwa Antalya oder Alanya.

Die Vorzüge von Erzurum haben sich bereits herumgesprochen. So kommentiert einer unter dem Beitrag des Düsseldorfer Flughafens: „Zum Ski – oder Snowboardfahren nach Erzurum – die Stadt soll ja bekannt für seine tolle Geschichte und richtig schöne Skigebiete sein. Warum also nicht?!“