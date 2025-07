Flughafen Köln/ Bonn plant tagelange Sperrung auf Start- und Landebahn

Egal ob für den Urlaub oder für Dienstreisen – der Flughafen Köln/Bonn lockt zahlreiche Reisende zu sich. 2024 starteten und landeten über 10 Millionen Fluggäste dort. Doch sie müssen sich jetzt auf eine Veränderung gefasst machen, wie die „WAZ“ berichtet.

Die große Start- und Landebahn (13L/31R) am Flughafen Köln/Bonn wird laut einer Pressemitteilung zwischen Dienstag, 29. Juli, und Freitag, 1. August, sowie am Dienstag, 5. August, und Mittwoch, 6. August, gesperrt. In der Zeit von 8 bis 17 Uhr erfolgen gesetzlich vorgeschriebene Tragfähigkeitsmessungen.

Flughafen Köln/Bonn verkündet es selbst

Während der Sperrzeiten wird der Flugverkehr über die Querwindbahn (06/24) und die Kleine Bahn (13R/31L) umgeleitet. Außerhalb der genannten Zeiten kann die große Bahn uneingeschränkt genutzt werden.

Der Flughafen Köln/Bonn weist zudem darauf hin, dass die Messungen witterungsabhängig sind. Es könne also zu einer wetterbedingten Verschiebung kommen. Doch haben die Messungen Auswirkungen auf den Flugverkehr?

Passagiere können aufatmen

Auf Nachfrage der „WAZ“ erklärt Flughafen-Köln/Bonn-Sprecher Lukas Weinberger, dass der Flugverkehr regulär stattfindet. Die Arbeiten beeinflussen auch nicht den Flugplan. Flugzeuge starten und landen währenddessen lediglich auf zwei alternativen Bahnen.

Passagiere können also aufatmen. Ihr Urlaub oder die geplante Dienstreise leidet nicht unter den Messungen am Flughafen. Bei welchen Wetterlagen die vorgesehenen Termine verschoben werden müssen, erfährst du im Artikel der WAZ.

