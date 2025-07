Flughafen Düsseldorf zieht die Reißleine! Viele Reisende merken es erst kurz vor Abflug

Düsseldorf Airport – der drittgrößte Flughafen Deutschlands – ist mehr als nur ein Start- und Landeplatz: SkyTrain ohne Fahrer, Self-Check-in ohne Schlange, und 2025 kam mit „DUS explore & enjoy“ sogar ein interaktives Erlebnis für alle, die mehr wollen als Duty-Free (>>> wir berichteten).

Auch die DUS App war für viele lange der praktische Begleiter. Doch nun zieht der Flughafen Düsseldorf die Reißleine – Reisende müssen sich umstellen …

Flughafen Düsseldorf schaltet beliebte App ab

Für alle, die es nicht wissen: Die DUS App war der smarte Begleiter für alle Reisenden am Flughafen Düsseldorf – mit schnellen Updates zu Flügen, Gate-Infos, Parkplätzen und hilfreichen Tipps zur Sicherheitskontrolle. Sie bot praktische Features wie Self-Service Check-in und Lounge-Reservierungen, damit jeder entspannt und unkompliziert den Flughafen besuchen konnte.

Kein Wunder, dass sich viele vor ihrem Abflug oder ihrer Ankunft am Flughafen Düsseldorf die App runterluden. Doch plötzlich geht nichts mehr. „Hat hier noch jemand Probleme mit der App des DUS? Ich bekomme keine Flüge mehr angezeigt, habe schon neu installiert, leider ohne Erfolg“, offenbarte so ein verwirrter User am Sonntag (27. Juli) auf Facebook. Schnell antwortete ihm ein weiterer Nutzer: „Die App ist abgeschaltet, es wird nur noch die Website gepflegt.“

HIER findest du die wichtiges Infos

Und damit trifft er völlig ins Schwarze, denn seit Juni 2025 ist die App Geschichte: Stattdessen bündelt der Flughafen aus NRW alle Services auf seiner mobilen Website. Dort kann man dann alle wichtigen Infos checken – ob Abflugzeiten, Self Bag Drop, Lounge-Buchungen, Anreise mit Bus und Bahn oder Restaurant- und Shopping-Angebote.

Somit ist klar: Statt die App zu öffnen, müssen Passagiere nun kurz vor ihrer Reise die Website des Flughafens Düsseldorf checken. Diese Info wird für alle viel ändern – kein Wunder, dass sich auch verzweifelte Urlaubs-Fans auf Facebook für diese Info bedankten.