Rewe in Dortmund überfallen – doch mit diesen Kunden haben Räuber nicht gerechnet

Übler Zwischenfall am Freitagabend (26. Juli) in einem Dortmunder Rewe. Gegen 18.30 Uhr herrschte plötzlich Alarmstimmung in der Filiale der Supermarkt-Kette an der Stockumer Straße im Stadtteil Barop.

Zwei Männer stürmten den Rewe-Markt in Dortmund, um ihn auszurauben. Doch die Nummer haben sich die beiden Räuber wohl ganz anders vorgestellt.

Rewe in Dortmund: Raub-Überfall geht in die Hose

Wie die Polizei Dortmund auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigt, sollen sich die beiden Männer maskiert Zutritt zu der Rewe-Filiale in Dortmund verschafft haben. Ob das Duo bei seinem Raubzug Geld hat mitgehen lassen können, ist bisher noch Gegenstand der Ermittlungen.

Fest steht: Weit sind die beiden Männer nicht gekommen. Schon auf dem Parkplatz des Supermarkts endete die Flucht eines der Räuber.

Mutige Kunden stellen sich Räubern in den Weg

Denn mutige Zeugen hatten sich dem Mann in den Weg gestellt und so lange festgehalten, bis die Polizei Dortmund anrückte. Dem zweiten mutmaßlichen Räuber jagten weitere Einsatzkräfte hinterher – mit Erfolg. So konnten die Beamten einen zweiten Tatverdächtigen kurze Zeit später stellen.

Ob es sich bei den festgenommenen Männern zweifelsfrei um die beiden Räuber handelt, muss nun ermittelt werden. Die Wahrscheinlichkeit sei allerdings nach Angaben der Polizei Dortmund angesichts des zeitnahen Zugriffs sehr groß. Hinweise auf einen möglichen Komplizen der beiden Tatverdächtigen gibt es bislang keine.

Zur Identität und dem genauen Hergang des Raubüberfalls konnte die Polizei Dortmund am Tag nach der Tat noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen dazu dauern an.