A44 in Dortmund: Zwei Menschen verbrennen nach Unfall in Porsche ++ A1-Auffahrt gesperrt

Schlimmer Unfall auf der A44 im Kreuz Dortmund-Unna! Am Mittwochabend (24. Juli) hatte ein Porsche einen Alleinunfall, kam von der Fahrbahn ab und raste ins Gebüsch. Sofort begann das Auto zu brennen.

+++ Dortmund: Strom-Schock! Mann soll plötzlich über 8.000 Euro monatlich zahlen +++

In dem Wagen saßen zwei Personen, wie die Polizei Dortmund auf Nachfrage bestätigt. Beide kamen bei dem Umfall ums Leben. Zudem ist auf der A44 in Dortmund noch bis in die Morgenstunden am Donnerstag mit Einschränkungen und temporären Sperrungen zu rechnen.

A44 in Dortmund: Porsche brennt – zwei Tote

Gegen 20.15 Uhr fuhr der Porschefahrer auf der Autobahn A44 in Richtung Kassel, als er in Höhe des Kreuzes Dortmund-Unna plötzlich von der Fahrbahn abkam. Der Fahrer verlor die Kontrolle über den Wagen, geriet auf die Parallelbahn der A1 in Richtung Köln. Danach raste er durch mehrere Bäume und Bäusche.

Auch aktuell: Dortmund: Mann klettert nachts halb nackt auf Kran – seine Erklärung ist absolut irre

Sofort begann der Wagen zu brennen, der Fahrer und ein Beifahrer waren noch drin. Beide Insassen verbrannten.

Auf der A44 in Dortmund ist ein Porsche komplett ausgebrannt. Es gab zwei Tote. Foto: Justin Brosch

A44 in Dortmund: Autofahrer müssen mit Einschränkungen rechnen

Die Polizei hegt nun den Verdacht, es könnte sich dabei um ein illegales Wettrennen gehandelt haben. Anlass dafür geben Hinweise darauf, dass der Porschefahrer mit hohem Tempo unterwegs war. Ein zweites, an dem mutmaßlichen Rennen beteiligtes Fahrzeug, soll demnach geflüchtet sein.

Mehr News:

Noch am späten Abend nahmen die Beamten die Unfallstelle auf und sicherten alles Beweismaterial. Der Streckenabschnitt musste gesperrt werden. Gegen Mitternacht ging die Polizei noch davon aus, dass sich die Unfallaufnahme sowie mögliche weitere Sperrungen noch bis in die frühen Morgenstunden am Donnerstag ziehen könnten.

Mittlerweile ist die A44 wieder frei, dafür bleibt die Auffahrt zur A1 Richtung Köln gesperrt. Wie lange, ist zurzeit noch nicht bekannt.