Dortmund: Mann (20) von eigenem Bruder (23) mit Messer attackiert

Schreckliche Bluttat in Dortmund unter Brüdern!

In einer Wohnung in der Lindenhorster Straße in Dortmund kam es am Donnerstagabend (19. Juni) um 21.30 Uhr zu einem versuchten Tötungsdelikt. Ein 23-jähriger Dortmunder steht unter dringendem Tatverdacht, seinen 20-jährigen Bruder mit zwei Messern attackiert zu haben! Er verletzte ihn dabei am Arm.

+++Dortmund: Mann beobachtet Diebstahl seines eigenen Autos – irre, was er dann macht+++

Dortmund: Mutmaßlicher Täter von Polizei festgenommen

Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Mehr Themen und News:

Weitere Informationen sind bislang nicht bekannt.