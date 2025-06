Unfall bei „Ehrlich Brothers“ in Dortmund – plötzlich brennen die Haare

Die „Ehrlich Brothers“ sind ein deutsches Magierduo, bestehend aus den Brüdern Andreas und Chris Ehrlich. Sie begeistern Fans seit Jahren mit aufwändig inszenierten Shows voller erstaunlicher Illusionen – auch in Dortmund.

Ihr Job ist allerdings nicht ganz ungefährlich, was spätestens nach einer ihrer Generalproben klar sein dürfte. Denn dort geriet Magier Andreas Ehrlich in eine heikle Situation.

Unfall bei „Ehrlich Brothers“ in Dortmund

Er fackelte sich bei der Generalprobe für eine große TV-Aufzeichnung versehentlich einen Teil seiner Haare ab. Laut „Bild“ geriet Andreas Ehrlich bei einer Feuerszene auf der Bühne in Dortmund offenbar zu nah an eine Pyro-Düse – eine Stichflamme erwischte dabei seine mit Haarspray behandelte Frisur.

Nach dem brenzligen Vorfall sagte Andreas Ehrlich der Zeitung: „Falsche Bewegung im falschen Moment, das hätte schlimmer ausgehen können.“ Bleibt zu hoffen, dass ihm ein solcher Vorfall während der Show in Dortmund kein weiteres Mal passiert. Doch wann haben die „Ehrlich Brothers“ eigentlich ihren Auftritt?

„Ehrlich Brothers“: Termin zur Show

Die Brüder treten am Sonntag (15. Juni) in Dortmund in der Westfalenhalle auf. Auf Eventim heißt es dazu: „Seit zehn Jahren sind die Ehrlich Brothers mit ihren weltweit einzigartigen Illusionen in den größten Arenen unterwegs. Aus Anlass dieses Jubiläums gehen die Star-Magier mit einer ganz besonderen Show auf Tour: In Diamonds bringen sie erstmals ihre spektakulärsten Illusionen aus zehn Jahren auf die Bühne.“

Die Ehrlich Brothers demonstrieren in Dortmund scheinbar übermenschliche Kräfte, indem sie Bahnschienen mit bloßen Händen verbiegen, einen 10 Tonnen schweren Monstertruck aus dem Nichts erscheinen lassen, durch die Luft schweben – und sich dabei scheinbar in Schmetterlinge verwandeln. (mit dpa)

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.