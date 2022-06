So schützt du deinen Hund vor der Sommerhitze

Hund in Dortmund: Zehn Vierbeiner vergiftet – Polizei steht vor einem Rätsel

Dortmund. Gleich mehrere Hunde wurden in Dortmund vergiftet – jetzt steht die Polizei vor einem Rätsel.

Das ist wohl das Schlimmste, was einem Hunde-Besitzer passieren kann: Am Mittwochmorgen (15. Juni) wurden mehrere Hunde auf einem Privatgrundstück in Dortmund-Buchholz vergiftet!

Hund in Dortmund: Gleich zehn Vierbeiner werden auf Grundstück vergiftet

Auf dem Grundstück hält ein 39-Jähriger insgesamt elf Hunde. Auf dem großen Außengelände bekommen die Vierbeiner ihren täglichen Auslauf. Jetzt sind zehn der elf Hunde vergiftet worden.

Der Besitzer brachte die Vierbeiner sofort in eine Tierklinik. Doch die traurige Nachricht: Bereits vier Hunde sind an ihren Vergiftungen gestorben.

Hund in Dortmund: Nach der Vergiftung sucht die Polizei jetzt nach Zeugen (Symbolfoto). Foto: IMAGO / blickwinkel

Hund in Dortmund: Verdächtige Person wurde in letzter Zeit gesichtet

Bisherigen Zeugenhinweisen nach soll sich eine verdächtige Person in den letzten Nächten in der Nähe des Grundstücks im Bereich des Singschwanenwegs und der Syburgstraße aufgehalten haben.

Der Hund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben neun Millionen als Haustiere

Jetzt bittet die Polizei Dortmund um Hinweise. Hast du im Bereich des Singschwanenweges beziehungsweise der Syburgstraße irgendwelchen verdächtigen Beobachtungen machen können?

Hund in Dortmund: Nach Vergiftungen sucht die Polizei jetzt nach Zeugen

Kannst du Angaben zum Sachverhalt machen? Dann melde dich bitte bei dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0231/1327441.

Ebenfalls eine tragische Geschichte: In Bayern ging ein Hunde-Besitzer wandern. Bei praller Hitze ließ er seinen Hund einfach im Auto zurück – mit schrecklichen Folgen. Der Vierbeiner starb!