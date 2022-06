Hund: Halter lässt Vierbeiner bei praller Hitze im Auto und geht wandern – dann kommt es zur Tragödie

So schützt du deinen Hund vor der Sommerhitze

So schützt du deinen Hund vor der Sommerhitze

Ein tragisches Schicksal ereilte einen Hund am Sonntag in Mittenwald in Bayern. Sein Herrchen ließ den Vierbeiner im Auto zurück und machte sich auf eine Wanderung.

Als er zurückkam, war sein Hund nicht mehr da.

Hund bei Mittagshitze im Auto zurückgelassen – für ihn kam jede Hilfe zu spät

Bei Temperaturen um die 30 Grad hatte ein 88-Jähriger aus Isartal seinen Wagen in praller Sonne auf dem Bahnhofsparkplatz geparkt. Seinen Mischlingshund nahm er nicht mit, ließ allerdings ein Fenster etwa eineinhalb Zentimeter weit geöffnet. Doch das sollte nicht ausreichen.

Der Hund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben neun Millionen als Haustiere

Im Auto entstand eine saunagleiche Hitze, die den Vierbeiner Qualen bereitete. Ein aufmerksamer Münchener bemerkte das arme Tier und rief sofort die Polizei. Als die eintraf, war das Tier noch am Leben. Doch als sie es aus dem Fahrzeug befreien wollten, konnte es nicht mehr weiterkämpfen und starb.

Weil sein Herrchen ihn nicht mit auf Wanderung nehmen wollte, musste ein Hund tödliche Qualen erleiden. (Symbolbild) Foto: IMAGO / YAY Images

Die Polizeiinspektion Mittenwald ermittelt nun gegen den Halter, der mit seiner Fahrlässigkeit für den Tod seines Vierbeiners gesorgt hatte. Ihm droht nun eine Anzeige wegen Tierquälerei, wie die „TZ“ berichtet. Wieso er ihn nicht einfach mit zum Wandern genommen hatte, bleibt ein Rätsel. (mbo)

