Ikea in Duisburg, Dortmund und Essen: Kunden stehen vor verschlossenen Türen – das ist der Grund

Ikea-Streik in Duisburg, Dortmund und Essen!

Ikea-Kunden aus dem Ruhrgebiet, aufgepasst: In den Filialen in Duisburg, Dortmund und Essen wird am Freitag (17. Juni) gestreikt, wie die „WAZ“ berichtet.

Ikea in Duisburg, Dortmund und Essen: Streik beim Möbelhaus

Ver.di ruft die Mitarbeiter im Ruhrgebiet zum ganztägigen Streik für Freitag auf. Die Ikea-Mitarbeiter fordern einen „Zukunftsvertrag Ikea“.

Der neue Vertrag soll laut der „WAZ“ „die Gestaltung der Auswirkungen der digitalen Transformation für die Beschäftigen“ regeln und zum Beispiel Qualifizierungsangebote sicherstellen“, so Ver.di.

Ikea in Duisburg, Dortmund und Essen: Hier wird am Freitag (17. Juni) gestreikt. Foto: Oliver Müller /FUNKE Foto Services

Ikea in Duisburg, Dortmund und Essen: Streik soll den Druck auf Chefetage erhöhen

Bislang verweigere die Unternehmensleitung Verhandlungen dazu. Mit dem Streik soll der Druck auf Ikea erhöht werden.

Wie sich der Streik auf deinen Einkauf bei Ikea auswirken könnte, ist aktuell noch unklar.

