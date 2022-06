Ikea mit großen Änderungen – Kunden sind geschockt

Die schwedische Möbelhauskette Ikea erfreut sich in Deutschland bei Kunden großer Beliebtheit. Immer mehr Möbelhäuser entstehen und die Umsätze wachsen. Ikea erzielte im abgeschlossene Geschäftsjahr 2020 in Deutschland einen Einzelhandelsumsatz von 5,325 Milliarden Euro.

Mit diesen Entwicklungen hatten viele Kunden von Ikea nicht gerechnet. Auf der Facebook-Seite des Unternehmens sammelten sich in den vergangenen Wochen viele Beiträge, die sich alle um ein ganz bestimmtes Thema drehten.

Dabei geht es um das große Produkt-Portfolio des schwedischen Möbel-Riesen, die globalen Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit und einen „Eckpfeiler“ der Ikea-Philosophie, wie das Unternehmen selbst sagt. Aber eins nach dem anderen.

Ikea: Inflation erreicht Möbel-Riesen

Die immense Inflation bekommt derzeit quasi jeder Verbraucher zu spüren. Ob man im Supermarkt Lebensmittel kauft, Pflegeprodukte in der Drogerie, Handwerks-Zubehör im Baumarkt oder Tierfutter im Zoogeschäft – die Preise steigen derzeit in nahezu allen Bereichen des Einzelhandels. In den vergangenen Wochen hatte es dann auch Möbelhäuser wie Ikea getroffen – und wie!

Für manche Möbelstücke, Ersatzteile oder Deko-Artikel verdoppelten die Preise sich bei Ikea zuletzt auf einen Schlag. Kein Wunder, dass manche Kunden daher sauer sind. Auf der Facebook-Seite von Ikea lassen sie ihrem Unmut freien Lauf.

Bei Ikea kletterten viele Preise zuletzt in die Höhe. Foto: IMAGO/localpic

Ikea-Kunden irritiert

„Warum wurden eigentlich fast alle Preise über Nacht erhöht?“, fragt eine irritierte Kundin, und eine andere Kundin stimmt ihr zu: „Ich habe auch nicht schlecht gestaunt, als ich online nach unserer gewünschten Besta-Schrank-Kombination geschaut habe. Die ist mittlerweile fast 300 Euro teurer.“

Auch die nächste Kundin musste feststellen: „Das ist mir auch aufgefallen. Das Bett „Brimnes“ wurde um 50 Euro erhöht. Schon heftig.“

Eine solche Erfahrung musste auch eine andere Kundin machen. Sie teilt mit: „Vor einer Woche den Einkaufszettel geschrieben. Mit Preisen. Heute schnell geholt: Kindermatratze 10 Euro teurer, Kinder-Bürostuhl 5 Euro teurer, Kura-Baldachin 10 Euro teurer.“

--------------------------------

Mehr zu Ikea:

--------------------------------

Ikea mit Stellungnahme

Und was sagt Ikea zu den Preiserhöhungen? „Erschwinglichkeit ist weiterhin ein wichtiger Eckpfeiler für uns bei IKEA und unser Schwerpunkt wird immer darauf liegen, den vielen Menschen ein attraktives und wettbewerbsfähiges Angebot zu machen“, teilt das Unternehmen mit.

Und weiter: „Es ist nach wie vor unsere Absicht, die Preise so niedrig wie möglich zu halten. Doch auch wir sind nicht gegen die gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen immun, denen sich Unternehmen, Einzelhändler und die Öffentlichkeit im Allgemeinen konfrontiert sehen. Um unsere Zukunft als Unternehmen und Arbeitgeber sicherstellen zu können, müssen wir auf die steigenden Kosten reagieren, indem wir u.a. unsere Verkaufspreise anpassen. Dies wird innerhalb des Sortiments und von Land zu Land unterschiedlich ausfallen.“