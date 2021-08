Olaf Scholz in Bochum – plötzlich tauchen diese beiden ZDF-Stars im Publikum auf

Bochum. Die SPD hat in aktuellen Umfragen einen Höhenflug: Laut ZDF-Politbarometer klettern die Sozialdemokraten in der politischen Stimmungslage sogar auf 25 Prozent. In anderen Umfragen bewegt sich die SPD zwischen 17-19 Prozent, in Schlagdistanz zu den Grünen. Ein gutes Timing für Kanzlerkandidat Olaf Scholz für seinen Wahlkampfauftakt in Bochum!

Im Publikum der SPD-Veranstaltung mit Olaf Scholz tauchten zwei Promis auf dem Dr.-Ruer-Platz in Bochum auf.

Olaf Scholz beim Wahlkampfauftakt in Bochum. Foto: picture alliance/dpa | David Young, NRW/SPD (Twitter)

Bochum: Olaf Scholz im Wahlkampf – ob ihm diese beiden ZDF-Stars im Publikum aufgefallen sind?

In einer überraschend leidenschaftlichen Rede präsentierte sich Kanzlerkandidat Olaf Scholz in Bochum als Politiker, der anpacken will. Besonders viel Applaus bekam er von den SPD-Anhängern vor Ort, als er einen Mindestlohn von 12 Euro versprach. „Das will ich im ersten Jahr meiner Kanzlerschaft durchsetzen“, so Scholz. Von der Anhebung würden zehn Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer profitieren.

Viel Zustimmung gab es für Scholz auch, als er sich für mehr Mieterschutz, Mietpreisbremsen und den Ausbau von geförderten Wohnraum aussprach. Er will den Neubau von 400.000 Wohnungen pro Jahr ermöglichen.

Olaf Scholz verspricht Mindestlohn von 12 Euro – Klimawandel nur Randthema

Scholz hielt eine typisch sozialdemokratische Wahlkampfrede, mit einem Schwerpunkt auf Fragen der sozialen Gerechtigkeit. Das Thema Klimaschutz war nur ein Randaspekt in einer Reihe von Zukunftsherausforderungen, die der Finanzminister in seiner Rede aufzählte.

Olaf Scholz in Bochum: Zwei ZDF-Stars tauchen im Publikum auf

Ein SPD-Mann entdeckte derweil zwei Promis im Publikum und machte mit beiden ein Selfie für Twitter. Die beiden „heute-Show“-Stars Lutz van der Horst und Fabian Köster tauchten in Bochum auf. Beide waren beruflich unterwegs und produzierten offenbar einen Clip für das Special der Sendung am 3. September im Fernsehen.

Auch ein Instagram-User bemerkte die ZDF-Stars bei der Arbeit in Bochum. Man darf jedenfalls gespannt sein, was die beiden Satiriker aus dem Wahlkampfauftakt der SPD machen werden.

Die nächste reguläre Sendung der „heute-Show“ läuft nach der Sommerpause erst wieder am 10. September.

Vor Olaf Scholz standen auch die beiden SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, Umweltministerin Svenja Schulze, Bochums Oberbürgermeister Thomas Eiskirch sowie NRW-Oppositionsführer Thomas Kutschaty auf der Bühne.

