Annalena Baerbock: Plötzlich verpasst sie Jan Hofer einen frechen Spruch

Erste Ausgabe der neuen Nachrichtensendung „RTL Direkt“. Im Studio ist Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock Interviewpartnerin von Moderator Jan Hofer.

Hofer versucht Annalena Baerbock aus der Reserve zu locken, am Ende der RTL-Sendung wickelt sie ihn selbst um den Finger.

Jan Hofer im RTL-Studio neben Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock (Grüne). Foto: picture alliance/dpa/RTL | Markus Nass

Annalena Baerbock wickelt RTL-Moderator Jan Hofer um den kleinen Finger

Im Interview bei „RTL Direkt“ geht es zunächst um die dramatische Lage in Afghanistan. Ein vorteilhaftes Thema für Annalena Baerbock, denn ihre Grünen haben bereits im Juni einen Antrag im Bundestag für eine „großzügige Aufnahme afghanischer Ortskräfte“ gestellt. Daran erinnert auch Baerbock gerne – und ebenso daran, dass CDU/CSU und SPD diesen ablehnten. Die Machtübernahme der Taliban sei „mit Ansage“ abgelaufen.

Mehr zur neuen Sendung „RTL Direkt“

Das neue Nachtjournal von RTL in Konkurrenz zu den ARD-„Tagesthemen“.

Die Sendung läuft montags bis donnerstags um 22.15 Uhr.

Hauptmoderator ist Jan Hofer (früher „Tagesschau“).

Auch die ehemalige „Tagesthemen“-Moderatorin Pinar Atalay wird ab Oktober die Sendung moderieren.

Annalena Baerbock emotional bei RTL: „Wenn man sich vorstellt, es wäre die eigene Tochter“

Nachdem in einem Beitrag die Sprachnachricht einer ehemaligen Ortskraft der Bundeswehr auf Deutsch zu hören ist, wird Baerbock sogar kurz emotional.

Der Afghane fürchtet um sein Leben und sagt in der Sprachnachricht: „Wenn sie uns evakuieren wollen, dann sollen sie das machen. Aber wir haben auch keine andere Wahl. Hören Sie, wie meine Tochter weint.“ Im Hintergrund ist ein heulendes Kind zu vernehmen.

Baerbock, selbst zweifache Mutter, greift diese Sprachnachricht auf: „Wenn man sich vorstellt, das ist die eigene Tochter, die sich da weinend an den Vater klammert, dann bedeutet das wirklich alles dafür zu tun, die Menschen jetzt auszufliegen und nicht Formalitäten noch zu prüfen, sondern die Visa dann zu verteilen, wenn die Menschen hier in Deutschland ankommen.“

Annalena Baerbock will keine Rücktrittsforderung nach Afghanistan-Desaster äußern

Die Grüne plädiert in der RTL-Sendung für „klare Kontigente“ an Flüchtlingen, die man gemeinsam mit den USA, Kanada und den europäischen Staaten festlegen müsse. Es gehe auch um Frauenrechtlerinnen und Journalistinnen. Hier brauche es klare Zusagen, auch von Deutschland.

"RTL Direkt"-Moderator Jan Hofer (rechts) begrüßt Annalena Baerbock als Studiogast der Nachrichtensendung. Foto: picture alliance/dpa/RTL | Markus Nass

Bei der Frage nach Rücktrittsforderungen, etwa gegen Außenminister Heiko Maas (SPD), ist Baerbock vordergründig zurückhaltend, verpasst dem Bundesminister aber trotzdem einen Tiefschlag. „In diesen Moment geht es darum, Menschenleben zu retten“. Erst danach müsse man analysieren, „wie es sein kann, dass ein Außenministerium nicht handelt, wenn es Warnungen der eigenen Botschaft gibt“. Doch Rücktrittsfragen seien „Wahlkampf“.

.@ABaerbock stellt bei RTLDirekt die Frage, die zum Rücktritt von Außenminister @HeikoMaas führen müsste: Wie kann es sein, dass der Außenminister nicht auf die Warnungen seiner eigenen Botschaft und Diplomaten hörte? #Afghanistan @rtlde — Nikolaus Blome (@NikolausBlome) August 16, 2021

Schlagfertige Annalena Baerbock bringt Jan Hofer zum Lächeln

Zum Abschluss der Sendung schafft es Baerbock, den 71-jährigen RTL-Moderator für sich zu gewinnen. „Ist Ihnen in diesem Wahlkampf manchmal das Lachen vergangen?“, möchte Hofer wissen.

„An manchen Tagen schon", gibt die Grüne zu. Doch das komme zurück und sowieso: „Wenn Sie sich trauen zu Let's Dance zu gehen, dann glaube ich auch, dass wir diesem Land alles zutrauen können, sich in Zukunft zu erneuern“.

Hofer strahlt über beide Ohren in Erinnerung an seine Auftritte in der 14. Staffel der RTL-Show „Let's Dance“ – und Baerbock punktet somit zum Ende der Sendung mit Schlagfertigkeit.

