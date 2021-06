Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958. Fünf Mal gewannen die Schalker den DFB-Pokal, zuletzt im Jahr 2011.

Bochum: Verkehrsbetrieb ärgert Schalke-Fans – das will wohl niemand in Gelsenkirchen sehen

Bochum feiert! Der Vfl hat es endlich wieder in die erste Liga geschafft! Doch es gibt noch einen anderen Grund zur Freude.

Denn nicht nur die Fußballer vom VfL Bochum, auch die Basketballer haben es für die Saison 2021/2022 in die erste Liga geschafft. So ein Double findet auch bei der Bogestra, des Verkehrsbetriebs von Bochum, Anklang. Zur Feier hat sie sich eine ganz besondere Aktion ausgedacht – die bei Schalke-Fans aber gar nicht gut ankommen dürfte.

Bochum: Bogestra gratuliert auf besondere Weise dem VfL

Elf Jahre ist es her, seit zum letzten Mal der VfL Bochum in der ersten Liga spielte. Kein Wunder, dass die ganze Ruhrpott-Stadt in heller Euphorie ist – auch die Bogestra.

Bochum feiert den Aufsteig des VfL. Doch mit dieser Aktion macht sich die Bogestra bei Schalke-Fans sicher nicht beliebt. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Revierfoto

Zur Feier des Ganzen hat sie eine spezielle Straßenbahn auf die Schiene geschickt, wie das Verkehrsunternehmen mitteilt. Auf dieser prangen in großen Buchstaben Glückwünsche an die beiden Aufsteiger des VfL Bochum und der VfL SparkassenStars Bochum.

Das ist die Stadt Bochum:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

mit 365.587 Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die sechstgrößte Stadt in NRW

besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Eiskirch (SPD)

Bochum: Aufstiegsbahn fährt fast durch das gesamte Bogestra-Gebiet

„Hauptsächlich wird sie auf den Linien 308/18 (Rtg. Hattingen), auf der 306/16 (Rtg Herne) und 305, 309 und 310 (Bo Langendreer / Witten) verkehren“, wie eine Sprecherin des Unternehmens auf Anfrage von DER WESTEN berichtet.

Damit fährt die VfL-Bahn mit ihren Glückwünschen fast durch das gesamte Gebiet der Bogestra – außer in Gelsenkirchen.

Bochum: VfL-Bahn für Schalke-Fans eine Provokation?

In Anbetracht des Abstiegs des Gelsenkirchener Traditionsvereins Schalke 04 aus der ersten Liga und der davor gespielten miserablen Saison, dürfte eine Bahn mit Glückwünschen für den frischen Aufsteiger ohnehin einer blanken Provokation nahekommen.

Zumal befürchtet wird, dass der Abstieg von Schalke auch weitreichende wirtschaftliche Folgen für das auch sonst finanziell angeschlagene Gelsenkirchen bedeuten könnte. (Wir berichteten>>>)

Bochum: Fans befürchten das Schlimmste nach Fahrt durch Gelsenkirchen

Doch für Schalke-Fans hat die Pressesprecherin der Bogestra teils schlechte Nachrichten. „Wir können jedoch nicht ausschließen, dass die Bahn in absoluten Ausnahmefällen auch sehr vereinzelt auf der Linie 302 in Gelsenkirchen anzutreffen ist“, sagt sie gegenüber DER WESTEN

Bochum feiert den Aufstieg des VfL mit einer speziellen Straßenbahn Foto: Bogestra

VfL-Fans befürchten auf Facebook jetzt schon das Schlimmste um ihre Aufstiegsbahn: „Bitte, bitte, lasst die Bahn nicht wieder auf Schalker Gebiet fahren“, bittet ein User. Er befürchtet, dass Schalke-Fans ihre Frustration an ihr ablassen könnten.

Wie die VfL-Bahnen nach einem Besuch in Gelsenkirchen aussehen werden, wird jedoch erst feststehen, wenn es überhaupt so weit kommt. Bis dahin haben die Bochumer „ihre“ Aufstiegs-Bahn fast für sich allein.

Schalke-Fans können sich allerdings vielleicht auch über etwas freuen: Es kann sein, dass ein neuer Spieler die Abwehr verstärken wird. Mehr Informationen zu diesem Thema findest du >>> hier