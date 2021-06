Dortmund: Mann bittet Jugendliche um Ruhe – das wird ihm zum Verhängnis

Ein einziger Satz wurde einem Mann zum Verhängnis – die Polizei Dortmund ermittelt nun!

Eigentlich wollte ein Mann in Lünen (nahe Dortmund) nur um Ruhe bitten. Doch das endete mit erheblichen Verletzungen!

Dortmund: Mann wollte nur etwas Ruhe

Am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr begab sich ein 37-jähriger Lüner zu einer Metalltreppe neben einem Modegeschäft, das auf der Gartenstraße in der Lüner Innenstadt liegt.

Nach jetzigem Ermittlungsstand ermahnte der Mann eine Gruppe junger Leute (alle zwischen 16 und 25 Jahren), dass die jungen Leute ihm zu laut seien. Offenbar ist dann auch ein Satz gefallen, der den Jugendlichen eher weniger gut gefallen hat: Der 37-Jährige soll wörtlich zu ihnen gesagt haben, dass sie sich „verpissen sollen“.

Dortmund: Ein falscher Satz lässt die Situation eskalieren

Das hätte er wohl besser nicht gesagt, denn ein Jugendlicher aus der Gruppe wollte diesen Satz so nicht stehen lassen. Aussagen zufolge wies er darauf hin, dass man respektvoll mit ihm reden solle.

Der Mann aus der Nähe von Dortmund wurde im Gesicht verletzt (Symbolfoto). Foto: IMAGO / Tim Oelbermann

Unmittelbar schlug er dem 37-Jährigen dann mit der Faust ins Gesicht! Auch eine weitere Person schlug zu und verletzte den Lüner ebenfalls im Gesicht. Zu guter Letzt sprühte eine dritte Person dem Verletzten noch ein unbekanntes Spray (möglicherweise Tierabwehrspray/Pfefferspray) in sein Gesicht – das Opfer ging zu Boden, die Gruppe entfernte sich unerkannt.

Dortmund: Wer kann der Polizei Hinweise geben?

Der verletzte Lüner wurde von einem Rettungswagenteam vor Ort versorgt. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde er leicht verletzt.

Die Polizei ist jetzt auf der Suche nach den Tätern. Wer hat zur Tatzeit in der Lüner Innenstadt eine Gruppe junger Leute zwischen 16 und 25 Jahren gesehen? Hinweise an den Kriminaldauerdienst am Polizeipräsidium in Dortmund unter der Telefonnummer 0231/132-7441.

Dortmund: Weiterer Kriminalfall beschäftigt die Polizei

