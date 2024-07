Olympia 2024 News: Bittere Entscheidung gefallen! Zverev schaut genau hin

Vom 26. Juli bis zum 11. August ist Frankreich der Mittelpunkt. Zwei Wochen lang finden in der Hauptstadt Paris die Olympischen Sommerspiele 2024. Tausende Athleten aus der ganzen Welt messen sich in spannenden Wettbewerben.

Von der Eröffnungsfeier bis zu den wichtigsten Medaillenentscheidungen – in unserem News-Blog versorgen wir dich mit den wichtigsten Informationen rund um Olympia 2024 in Paris.

Olympia 2024 News – die neusten Infos im News-Blog

Rund 11.400 Athleten und Athletinnen aus 206 Ländern werden in zweieinhalb Wochen in 32 Sportarten gegeneinander antreten. Insgesamt stehen 329 Medaillen-Entscheidungen an, 987 Medaillen (Gold, Silber und Bronze) werden vergeben. Die wichtigsten News zu Olympia 2024 bekommst du hier täglich in unserem Live-Blog.

Bittere Absage von Tennis-Superstar

19.29 Uhr: Die nächste Absage für Olympia 2024. Ein Tennis-Superstar kann nicht an den Olympischen Spielen 2024 teilnehmen. Das gab er jetzt bekannt. Hier mehr dazu!

Wahnsinn bei Auftakt-Wettbewerben

18.29 Uhr: Die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele findet erst am Freitag statt. Schon heute sind die ersten Wettbewerbe aber gestartet – und bei Auftakt ging’s direkt ganz wild zu Sache. Hier die Hintergründe!

Suspendierung für Reit-Star

Mittwoch, 13.01 Uhr: Kurz vor Olympia muss eine Athletin die Segel streichen. Sie darf nicht an den Wettbewerben teilnehmen. Grund dafür ist ein Skandal-Video. Hier die Einzelheiten!

Star sagt ab!

20.16 Uhr: Nächste bittere Absage vor Olympia 2024. Ein Star sollte nach dem größten Erfolg seiner Karriere auch bei den Olympischen Spielen starten, doch jetzt sagt er ab. Hier mehr dazu!

Hier bekommst du einen Überblick zu Olympia 2024:

Deutscher Fahnenträger steht fest

17.35 Uhr: Der deutschen Fahnenträger für die Eröffnungsfeier am Freitag auf der Seine sind bekanntgegeben worden. Hier erfährst du, wer das Rennen gemach hat >>>

Amputation für Olympia-Teilnahme

Dienstag, 12.01 Uhr: Olympia ist immer wieder für irre Geschichten gut. Ein Star-Athlet hat sich jetzt einen Finger amputieren lassen, um überhaupt an den Sommerspielen teilnehmen zu können. Hier die ganze Story!