Olympia 2024: Heftiger Schock für deutschen Athleten – „Einer der schlimmsten Tage meines Lebens“

Mit der Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 erfüllt sich für viele Sportlerinnen und Sportler ein Lebenstraum. Viele arbeiten ihr ganzes Leben auf dieses Ziel hin.

Umso bitterer ist es dann, wenn dieser Traum zerplatzt. Für einen deutschen Athleten ist das nun traurige Realität. Für ihn ist eine Absage an Olympia 2024 unausweichlich – und er ist darüber untröstlich!

Olympia 2024: Eitel muss nach Corona-Infektion passen

Nur wenige Tage vor Beginn des olympischen Zehnkampfes muss Manuel Eitel seine Wettkampfteilnahme absagen. Grund ist eine Corona-Infektion, die den 27-Jährigen zum Zuschauen verdammt. Für ihn rückt Till Steinforth nach. Auf „Instagram“ richtet sich Eitel nun an seine Fans – und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund.

„Heute ist und wird einer der schlimmsten Tage meines Lebens sein. Was ich gerade fühle, übersteigt jede Niederlage, die ich im Sport jemals erlebt habe. Ich bin absolut fassungslos, am Boden und verstehe die Welt nicht mehr. Nach einer sehr guten finalen Vorbereitung, bei der alles so gut lief, macht mir diese Scheiß-Krankheit einen Strich durch die Rechnung“, so Eitel nach Bekanntgabe der Entscheidung.

Hoffnungen ruhen nun auf Kaul, Steinforth und Neugebauer

Der Zehnkämpfer wünsche seinen Teamkollegen beim anstehenden Wettkampf jedoch maximalen Erfolg, wie er weiter betont. Konkret meint er damit Leo Neugebauer, Niklas Kaul und Eitels Nachrücker Till Steinforth. Hoffnungen auf eine Medaille wird sich dabei vor allem Neugebauer machen, der in diesem Jahr die Weltjahresbestleistung aufstellte.

Aber auch Niklas Kaul ist im Medaillenrennen nicht zu unterschätzen. Der ehemalige Welt- und Europameister hat schon bei großen Wettbewerben unter Beweis stellen können, dass er zur Zehnkampf-Spitze zählt. Die Goldmedaille bei Olympia fehlt ihm allerdings noch.