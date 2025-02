Schock: RTL-Stars haben sich getrennt – „Mein Leben steht Kopf!“

Beziehungskrach gleich zum Jahresbeginn. Die RTL-Gerüchteküche brodelte heftig, und jetzt ist es offiziell: Samira Yavuz hat sich von Serkan getrennt!

Ihre Liebe begann im TV! In der dritten Staffel von „Bachelor in Paradise“ fanden Samira und Serkan zueinander und verliebten sich. Seit 2021 standen sie als Paar gemeinsam im Rampenlicht – doch viel Zeit für Zweisamkeit blieb ihnen nicht. Denn beim Thema Nachwuchs ging alles ganz schnell. So bekamen sie das erste „Bachelor in Paradise“-Baby und begrüßten im Mai 2024 ihr zweites Kind.

RTL-Star macht es öffentlich

Nach außen hin wirkten sie wie die perfekte Bilderbuch-Familie. Doch jetzt trifft die Fans der Reality-Stars eine bittere Nachricht: Das einstige Traumpaar geht nun getrennte Wege. In ihrer Instagram-Story lässt Samira die Bombe platzen: „Mein Leben steht gerade Kopf. Ich habe mich von Serkan getrennt und stecke noch mitten im Gefühlschaos“ Die zweifache Mama steckt mitten im Gefühlschaos und bittet ihre Fans um Verständnis.

Das Comeback ins normale Leben fällt Samira schwer. „Und ehrlich gesagt weiß ich immer noch nicht wie mir geschieht und vor allem wie ich hierhin zurückfinden soll“, gesteht sie. Doch Aufgeben? Nicht ihr Ding! „Ich mache jetzt einfach Schritt für Schritt“, verspricht sie tapfer. Bereits vor paar Tagen machte Samira auf Podimo klar: „Ich weiß gar nicht wie ich es sagen soll: Fakt ist, dass in der letzten Zeit sehr viel passiert ist und es uns aufgrund dessen nicht möglich ist diesen Podcast noch weiterzuführen.” Die Spekulationen über eine Trennung hielten sich seitdem hartnäckig.

Die Gründe für das plötzliche Beziehungs-Aus sind bislang unbekannt. Es bleibt abzuwarten, ob sich die beiden noch dazu äußern werden.