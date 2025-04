Heinz Hoenig: Neues Partybild sorgt für Gänsehaut – „Dankbar, dass Heinz am Leben ist“

Heinz Hoenig: Ein Leben im Zeichen der Schauspielkunst

Ein kurzer Einblick in das Leben und die Karriere von Heinz Hoenig, einem angesehenen deutschen Schauspieler mit über 140 Film- und Fernsehproduktionen. Von seinem Durchbruch in 'Das Boot' über bedeutende Rollen in Dieter Wedels Mehrteiler bis hin zu seinen preisgekrönten Leistungen.