„Tatort“-Star nimmt Abschied von Theaterregisseur Robert Wilson (†83) – „Bon voyage!“

In der Nacht zum Donnerstag (31. Juli) ist Theaterregisseur Robert „Bob“ Wilson in seinem Haus in Water Mill im US-Bundesstaat New York im Alter von 83 Jahren gestorben. Das bestätigte Chris Green, Präsident der Robert Wilson Arts Foundation. Die Nachricht seines Todes löste internationale Trauer aus, auch in Deutschland erinnern Weggefährten an den Ausnahmekünstler.

Einer von ihnen ist Schauspieler und „Tatort“-Star Jan Josef Liefers, der mit Wilson zusammenarbeitete und nun auf Instagram Abschied nimmt.

„Tatort“-Star trauert um Regisseur

Mit seinen Inszenierungen hat sich Robert „Bob“ Wilson als einer der einflussreichsten Regisseure der internationalen Theaterwelt einen Namen gemacht. Über Jahrzehnte hinweg arbeitete der US-Amerikaner mit zahlreichen prominenten Künstlerinnen und Künstlern zusammen – darunter auch viele Deutsche.

„Tatort“-Star Jan Josef Liefers erinnert sich auf Instagram und schreibt: „Bon voyage, dear Bob! Kurz vor Weihnachten 1992 hatte ‚ALICE‘ am Thalia Theater Hamburg Premiere, eine Oper von Robert Wilson und Tom Waits, basierend auf Lewis Carrols ‚Alice im Wunderland‘.“ In der Inszenierung spielte er den verrückten Hutmacher – eine Rolle, die er bis heute als prägend empfindet.

Weggefährten trauern um Robert Wilson

„Bobs Arbeit zählt zu den magischsten und inspirierendsten meiner Karriere“, so der „Tatort“-Star weiter. „Von Bob hab ich etwas gelernt und bin dankbar, Teil seiner Kunst gewesen zu sein. R.I.P. and rest in art, Robert Wilson!“

Auch Schauspieler Christian Friedel würdigt Wilson mit emotionalen Worten: „Bob war ein Genie – ein Künstler, der so viele Menschen inspiriert hat. Ich bin voller Dankbarkeit, ihn nicht nur in der Arbeit kennengelernt zu haben, sondern auch als Mensch. Ich war gerne seine Farbe in einem überwältigenden Gemälde.“

Robert Wilson war mit Arbeiten in Berlin, Hamburg und Paris besonders präsent. In Deutschland verband ihn eine langjährige Zusammenarbeit mit Künstlern wie Heiner Müller, Herbert Grönemeyer oder auch Performance-Ikone Marina Abramović. Seine Werke gelten als Meilensteine moderner Bühnenkunst.