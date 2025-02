Heinz Hoenig: Und plötzlich wollte seine Frau sich verändern

Manchmal ist es schon bemerkenswert, wie man sich im Laufe der Jahre verändert. Vorher-Nachher-Bilder sind dann oft stille, aber doch vielsagende Zeugen derartiger Umbrüche. Umbrüche, von denen auch Heinz Hoenigs Frau Annika ein Liedchen singen kann.

Bei Instagram verriet die sportliche 39-Jährige, dass sie nicht immer so topfit war, wie sie es heute ist. „Weil mir einige schreiben und sich nicht vorstellen können, dass ich auch mal mehr ‚Schwungmasse‘ auf den Hüften hatte – HIER der Beweis!“, schreibt die Frau von Schauspieler Heinz Hoenig zu einer Fotocollage auf Instagram.

So hat sich Heinz Hoenigs Frau verändert

Darauf zu sehen: Annika Kärsten-Hoenig mit Anfang 20 und ein Bild, das – so scheint es – einige Zeit später aufgenommen wurde. „Damals wog ich um die (…) 90 Kilo und habe mich selbst irgendwann nicht mehr wohlgefühlt. Daher habe ich beschlossen, etwas zu ändern. Mit Ernährungsumstellung, Sport, ganz viel Schweiß und Tränen habe ich es damals geschafft, von AUSSEN ein anderer Mensch zu werden. Doch im INNEREN war, bin und bleibe ich dieselbe Anni“, schreibt Hoenig.

++ Heinz Hoenig: Seine Annika teilt Einblicke in ihren Alltag – die Fans können es kaum fassen ++

Eine Veränderung, die bei vielen Fans Bewunderung hervorruft. „Respekt! Toll, dass du das so durchgezogen hast. Bei mir muss noch der innere Schweinehund besiegt werden“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Ein anderer Fan schreibt: „Wow, was für ein Unterschied.“ Ein Dritter lobt: Waaaaas? Naja sorry, du bist und bleibst eine MASCHINE.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Während ein Vierter einfach nur folgenden Wunsch hat: „Na dann mal ruck zuck Infos, wie du das gemacht hast, bitte!“

Eine tolle Leistung, die ihr sicherlich auch Mut für das gibt, was noch vor ihr liegt. Schließlich ist ihr Heinz trotz aller Fortschritte noch nicht wieder ganz auf dem Damm. Doch Annika ist zuversichtlich: „Wir schaffen das – gemeinsam. Die Hoffnung ist groß, dass er eines Tages wieder selbstständig sein kann und wir für all unser Kämpfen belohnt werden.“