Heinz Hoenig: Seine Annika teilt Einblicke in ihren Alltag – die Fans können es kaum fassen

Hinter Heinz Hoenig liegt die wohl schwerste Zeit seines bisherigen Lebens. Infolge einer bakteriellen Infektion musste der „Das Boot“-Star mehrere Monate auf der Intensivstation einer Berliner Klinik verbringen. Zwischenzeitlich stand es schlecht um den Schauspieler, nur zwei aufwendige Operationen können sein Leben retten.

+++ Heinz Hoenig: Endlich! Auf diese Bilder haben wir gewartet +++

Der erste Eingriff an seiner Speiseröhre ist bereits geglückt, der zweite an seiner Aorta steht noch an. Seit einer Weile ist der 73-Jährige wieder zuhause und wird von seiner Ehefrau Annika gepflegt. In einem Instagram-Video gibt die 39-Jährige nun ehrliche Einblicke in ihren Alltag.

Heinz Hoenig ist auf Pflege angewiesen

39.700 Menschen folgen dem Instagram-Profil von Annika Kärsten-Hoenig, auf dem sie Updates über den Gesundheitszustand ihres Liebsten postet. Nun teilt die 39-Jährige einen Vlog, in dem sie ihre Fans mit durch ihren herausfordernden Alltag nimmt. Um 5:45 Uhr steigt Annika jeden Tag aus dem Bett und nimmt sich erst einmal 15 Minuten lang Zeit für sich.

Danach weckt sie ihren Ehemann und misst zunächst den Blutzucker von Heinz Hoenig. Anschließend verabreicht die ausgebildete Krankenschwester ihrem Liebsten sein Insulin und versorgt ihn medizinisch. Auch die tägliche Körperpflege darf natürlich nicht fehlen, Annika kümmert sich liebevoll um den 73-Jährigen. Auf einen Rollator gestützt läuft der ehemalige Schauspieler dann in Richtung Küche, in der er seine künstliche Ernährung verabreicht bekommt.

+++ Heinz Hoenig und Annika in Sorge – „Ich habe in diesem Moment gedacht, mein Kind stirbt“ +++

Anschließend weckt Annika die beiden gemeinsamen Kinder und bereitet ihnen ein Frühstück zu. Während ihr Nachwuchs im Kindergarten ist, kümmert sich die Powerfrau um den Haushalt. Nebenbei führt sie mit ihrem Heinz mobilisierende Übungen durch. Zwischen den ganzen alltäglichen Pflichten nutzt Heinz Hoenig jede Sekunde, um seiner Liebsten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Nach einem anstrengenden Tag bringt Annika dann ihre Kinder ins Bett. Es folgt eine letzte Pflege ihres Liebsten und dann kann die Powerfrau auch endlich ins Bett fallen.

Anerkennung von den Fans

Unter ihrem Video bekräftigt Annika Kärsten-Hoenig: „Es ist für mich in Ordnung und war auch meine Entscheidung, diese große Verantwortung zu tragen. Aus Liebe zu meinem Mann und unserer kleinen Familie. Wir schaffen das – gemeinsam.“ Heinz Hoenig scheint seiner Liebsten für diese Entscheidung unbeschreiblich dankbar zu sein.

Auch die Fans des Ehepaares zeigen sich von dem herausfordernden Alltag der Powerfrau beeindruckt. Ein Follower kommentiert das Video mit den Worten „Mir fehlen die Worte.

Was du da leistest, ist eigentlich gar nicht zu schaffen. Respekt und Anerkennung!“ Und ein weiterer Fan schreibt: „Mein absoluter Respekt. Ich bin in der Pflege und weiß, was du stemmen musst und dann noch die Kids, der Wahnsinn.“ Über diese liebevollen Worte ihrer Fans freut sich Annika garantiert.

Heinz Hoenig scheint es jeden Tag ein bisschen besser zu gehen. Es bleibt zu hoffen, dass er bald kräftig genug für die lebensrettende Aorta-Operation sein wird.