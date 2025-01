Heinz Hoenig: Endlich! Auf diese Bilder haben wir gewartet

Es sind Bilder, die Mut machen. Bilder, die optimistisch stimmen. Lange war die Sorge rund um den einstigen „Dschungelcamper“ und TV-Star Heinz Hoenig groß. Keine Woche verging ohne neue Hiobsbotschaften. Doch nun scheint ein weiterer, wichtiger Schritt hin zu einem neuen Leben getan.

Via Instagram veröffentlichte Heinz Hoenigs Frau Annika ein Video, das zeigt, wie Heinz Hoenig sich aus eigener Kraft aus seinem Stuhl erhebt und mit Hilfe eines Rollators einige Schritte geht. „Der Kampf zurück ins Leben“, schreibt Annika dazu, im Video ist zudem zu hören, wie sie ihrem Heinz begeistert zujubelt. „Attacke Baby, los Heinzi, kämpfe. Los Baby, du rockst das“, ruft sie begeistert, spielt im Hintergrund den Rocky-Song. Ein wunderschöner Moment, an dem sie alle teilhaben lassen will.

Heinz Hoenig kämpft weiter

Und auch die Fans sind begeistert, ob so viel Kampfgeist und Willensstärke. „Das ist ja schön, lieber Heinz. Mache weiter so, du bist ein Kämpfer. Deine Familie kann echt super stolz auf dich sein“, schreibt beispielsweise eine Anhängerin.

Eine andere ergänzt: „Das freut mich sehr! Meine neunjährige Tochter hat mich die Tage noch nach Heinz gefragt, wie es ihm geht. Ich habe gesagt: Besser! Sie hat sich so gefreut und ‚Gott sei Dank‘ gesagt! Sie fand ihn im Dschungelcamp klasse und war geschockt, als er auf der Intensivstation lag. Haben mit euch gebangt! Alles Gute weiterhin!“

„Juchhu, wieder einen Meilenstein gerockt“

Während ein dritter Fan schreibt: „Juchhu, wieder einen Meilenstein gerockt. Rocky hätte es nicht besser machen können. Es freut mich von ganzem Herzen. Du kämpfst dich zurück ins Leben, lieber Heinz. Wir sind alle so stolz auf dich.“

Dann bleibt nur zu hoffen, dass der einstige Dschungelcamper weiterhin so tolle Fortschritte macht und bald wieder ganz gesund wird. Wir drücken jedenfalls alle Daumen, die wir finden können.