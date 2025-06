„Bares für Rares“: Auf DIESEN Schatz wartet Händlerin seit Jahren – „Ich flippe aus“

Seit dem Jahr 2013 begeistert die ZDF-Serie „Bares für Rares“ ein Millionenpublikum. Die Teilnehmer bringen jeweils ein antikes Objekt mit, das erst von einem Experten eingeschätzt und dann von einem der Händler erworben wird. Bereits seit der ersten Folge führt Horst Lichter charmant durch die Sendung.

Am Montag (16. Juni) bringt Friederike Wätjen ein ganz besonderes Schmuckstück mit ins Fernsehstudio. Als Händlerin Dr. Elisabeth „Lisa“ Nüdling es erblickt, kann sie ihr Glück kaum fassen.

„Bares für Rares“: Dieses Objekt hat Seltenheitswert

Denn „Bares für Rares“-Teilnehmerin Friederike Wätjen bringt eine hochpreisige Handtasche mit zu Horst Lichter. Die 67-Jährige besitzt eine sogenannte „Kelly Bag“ der Luxusmarke Hermès. Die Assistentin der Geschäftsleitung hat die Tasche zu ihrem 32. Geburtstag in Berlin geschenkt bekommen. Da sich ihr Kleidungsstil im Laufe der Jahre verändert hat, möchte sie das gute Stück nun verkaufen.

+++ „Bares für Rares“-Kandidat verrät: „Im Fernsehen sieht man das nicht“ +++

Expertin Bianca Berding zeigt sich beeindruckt von der originalen Tasche. Nach einer ausführlichen Begutachtung stellt die Expertin jedoch fest, dass die „Kelly Bag“ einige Gebrauchsspuren aufweist. 30 Jahre lang lag sie im Kleiderschrank ihrer Besitzerin, dementsprechend sichtbar sind eingerissene Kanten und brüchiges Leder. Der Wunschpreis von Friederike Wätjen liegt bei 5.000 Euro, die Expertin schätzt den Wert auf 2.000 bis 3.000 Euro.

Händlerin ist außer sich

Im „Bares für Rares“-Händlerraum wurde die Tasche im Anschluss an die Begutachtung verdeckt auf den Händlertisch gestellt. Als Händlerin Dr. Elisabeth „Lisa“ Nüdling das Tuch hochhebt und die Tasche entdeckt, schreit sie begeistert auf. Sie kann ihr Glück kaum fassen und sagt: „Ich glaube es jetzt nicht. Ich flippe aus! Große Freude!“ Die Gebote beginnen bei 1.000 Euro und schnellen rasant in die Höhe.

Auch Wolfgang Pauritsch möchte die Tasche unbedingt erwerben und bietet am Ende 3.150 Euro. Doch Händlerin Lisa hat eine Mission und kauft die Tasche final für 3.200 Euro. Die 45-Jährige ist völlig außer sich und bekräftigt: „Also wenn mir das einer gesagt hätte… Das hätte ich ja gar nicht für möglich gehalten. Ich freue mich so irre. Ich finde diese Farbe so besonders! Ich hab ein paar mal schon gesagt, ob wir nicht mal eine Kelly-Bag hier haben können.“ Diese Folge der Sendung wird die Händlerin sicherlich niemals vergessen.

Auch „Bares für Rares“-Teilnehmerin Friederike Wätjen freut sich über die Reaktion der Händlerin. Sie weiß ihre Tasche auf jeden Fall in besten Händen.