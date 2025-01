Nächstes Schmuggel-Drama: Yeliz versteckte SIE unter ihrer Slipeinlage

Wäre Sam Dylan so mutig wie die andere Kandidatinnen und Kandidaten kreativ, die Bewohner des diesjährigen „Dschungelcamps“ könnten sich vor Nahrung kaum retten. Während Timur Ülker Gemüsebrühe im Innenfutter seines Rucksackes versteckt hatte, wählte Yeliz Koc, die übrigens Streichhölzer mit in den australischen Dschungel geschmuggelt hatte, ein noch pikanteres Versteck. In ihrer Unterhose brachte die 31-Jährige die kleinen Feuerstäbchen in den Busch.

Und das unter riesigen Gefahren, wie sie verrät. „Ich hatte es unter meiner Slipeinlage. Ich hatte so Angst, dass meine Mumu explodiert“, gibt die „Dschungelcamp“-Bewohnerin zu.

Nächstes Schmuggel-Drama im „Dschungelcamp“

Und so könnten neben dem Essensentzug, ausgelöst durch Sam Dylans Unfähigkeit, mal eine ganze Prüfung ohne den Ruf „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ zu rufen, durchzustehen, auch noch weitere Strafen hinzukommen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Schon am Montag (27. Januar 2025) mutmaßte Maurice Dziwak, dass ein Entzug der Luxusgegenstände oder gar der Zigaretten drohen könnte. Schließlich kam neben dem Brühwürfelmissbrauch auch noch das streng verbotene Schlafen am Tag als Verstoß gegen die Campregeln hinzu.

Drohen nun Konsequenzen?

Es bleibt also spannend, was sich RTL für die Sendung am Dienstagabend so ausdenkt. Spannend wird aber auch die Dschungelprüfung, in der dieses Mal Lilly Becker ihre Mitcamper Sam Dylan und Alessia Herren bei der bekannten „Dschungel-Fahrprüfung“ unterstützen darf. Los geht’s wie jeden Tag um 20.15 Uhr bei RTL und im Stream bei RTL Plus.

Eine ganz besondere „Dschungelcamp“-Ausgabe präsentiert RTL hingegen am Donnerstag. Von RTL heißt es: „Das gab es noch nie! RTL+ verbindet Fußballfieber mit Dschungel-Drama und packt am kommenden Donnerstag das Dschungelcamp und das Top-Spiel des Europacup-Spieltags gemeinsam in einen Livestream.“ Na, das kann ja was werden.