RTL-Moderatorin erobert das Fitnessstudio – „Maschine“

Die Zeit rast! Der Mai ist bereits angebrochen und wir nähern uns mit großen Schritten dem langersehnten Sommer. Sonne, Wärme und eine leichte Brise – die vergangenen Tage haben uns bereits einen Vorgeschmack auf den Sommer gegeben. Vielen gibt dieses Wetter nach dem Winter-Tief einen immensen Motivationsschub.

Für viele gilt der Jahreswechsel als perfekter Zeitpunkt für Veränderungen. Ob Sport, Ernährung oder das Beenden einer Sucht – mit dem Jahreswechsel packt viele Menschen die Motivation, ihr Leben umzukrempeln. Da dies leider oft nicht von Dauer ist, bieten die Sommermonate die perfekte Gelegenheit, neue Motivation zu schöpfen. So ist es auch bei RTL-Moderatorin Frauke Ludowig. Pünktlich zum Maibeginn arbeitet sie an ihrer Sommerfigur!

Harte Arbeit zahlt sich aus

Besser hätte der Mai wohl nicht starten können. In Deutschland ist der Sommer ausgebrochen – zumindest für kurze Zeit. Das hat auch bei RTL-Bekanntheit Frauke Ludowig für beste Laune gesorgt. Aber: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. So ging es für sie erst einmal ins Fitnessstudio, bevor sie das schöne Wetter genießen konnte.

+++ RTL-Moderatorin Frauke Ludowig kämpft mit den Tränen – und teilt wichtige Botschaft +++

Einige Schnappschüsse aus dem Training teilt RTL-Star Frauke Ludowig auf Instagram und schreibt dazu: „Ich habe am ersten Tag dieses Monats den Mai schon zu meinem absoluten Lieblingsmonat erklärt! Happy 1. Mai! Die Sonne, die Temperaturen, den Grill schon in der Nase, die Gedanken an ganz viele tolle Tage, die jetzt kommen werden! Ich freue mich und bin heute schon mit Sport in den Tag gestartet, das habe ich mir nämlich auch vorgenommen!“

RTL: Frauke Ludowig bringt Fans zum staunen

Bei dem Anblick ihres durchtrainierten Körpers verschlägt es vielen Fans die Sprache. Es bedarf nämlich einer Menge Disziplin, sich von dem schönen Wetter nicht verleiten zu lassen, sondern zuerst seine Routine durchzuziehen und anschließend das Wetter zu genießen. Die Fans sind hellauf begeistert:

„Wow, du siehst so schön aus! Ich bewundere Deine Fitness und Deine tolle Figur.“

„Muscle-Frau-KeLudowig!“

„Respekt, liebe Frauke! Was für ein perfekter Body!“

„Wie du immer fleißig trainierst, deine Figur, du bist in Form. Der Sommer kann kommen, eine top Bikinifigur!“

„Maschine!“

„Hammer Body!“

Wahnsinn, welche Auswirkungen so ein paar Sonnenstrahlen auf das Gemüt haben können! RTL-Ikone Frauke Ludowig geht mit bestem Beispiel voran und nutzt die gewonnene Energie, um etwas für sich und ihren Körper zu tun. Der richtige Sommer steht schließlich vor der Tür!