RTL-Moderatorin Frauke Ludowig kämpft mit den Tränen – und teilt wichtige Botschaft

Frauke Ludowig ist eine wahre Größe des deutschen Fernsehens. Als Moderatorin ist sie Millionen von Fernsehzuschauern bekannt, bereits seit mehreren Jahrzehnten moderiert sie für den Sender RTL. Zu den bekanntesten Formaten, durch die der Fernsehstar führte, gehören „Explosiv – Das Magazin“, „Exclusiv – Das Starmagazin“, „Die Bachelorette“ und „stern TV am Sonntag“.

Auch privat hat die Moderatorin ihr ganz großes Glück gefunden. Bereits seit dem Jahr 2003 ist der Fernsehstar mit dem Creative Director Kai Roeffen verheiratet. Gemeinsam mit ihren beiden Töchtern lebt das Ehepaar in Köln. Doch in dem neuesten Instagram-Video, das der Fernsehstar nun teilt, sieht man die 61-Jährige von einer ganz anderen Seite.

Frauke Ludowig spricht ernstes Thema an

Betroffen schaut Frauke Ludowig zuerst auf den Boden und dann an der Kamera vorbei. Dann zückt die Moderatorin einen Zettel und liest vor: „Es ist davon auszugehen, dass etwa ein bis zwei Kinder pro Schulklasse von sexueller Gewalt betroffen sind.“ Ein ernstes Thema, das Ludowig mit ihrer Reichweite adressieren will.

Die 61-Jährige kämpft zwischenzeitlich mit den Tränen und wird in ihrer Ansprache sogar etwas lauter. Das Video, das die Moderatorin gemeinsam mit dem Bundesfamilienministerium veröffentlichte, geht ans Herz.

Die Moderatorin führt aus: „In meinem Job habe ich immer wieder über schwere Themen wie diese berichtet. Als Mutter von zwei Töchtern bewegt mich das Thema sexualisierte Gewalt an Kindern besonders.“

„Schieb deine Verantwortung nicht weg“

Der RTL-Star ist sich sicher: „Ich weiß, wie schwierig es sein kann, darüber zu reden. Ich weiß jedoch auch, dass es mit jedem Gespräch – in der Nachbarschaft, mit Kolleg*innen oder Freund*innen, in der Familie oder in der Schule – immer einfacher wird und wirkt.“ Abschließend appelliert die Moderatorin: „Umso wichtiger (ist es), wirklich ganz genau hinzuschauen, genau hinzuhören, zu spüren: Stimmt da irgendetwas nicht? Schieb deine Verantwortung nicht weg!“ Mit diesen eindringlichen Worten berührt Frauke Ludowig sicherlich tausende von Zuschauern.

Mit der Teilnahme an dieser Kampagne hat Frauke Ludowig einmal mehr ihr großes Herz unter Beweis gestellt. Die Moderatorin scheint ihre Stimme gerne für wichtige Themen einzusetzen.