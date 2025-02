Dschungelcamp: Nach Tag elf gibt es bei RTL keinen Zweifel mehr

Seit nun elf Tagen hält das Dschungelcamp die Fans auf Trab. Tagtäglich begrüßen Sonja Zietlow und Jan Köppen die Zuschauer zur besten Sendezeit aus dem australischen Busch und zeigen ihnen, was die Kandidaten im Camp so treiben.

Dass das Dschungelcamp dabei eines der meistgesehenen Formate beim Kölner Sender ist, steht seit Langem außer Frage. Doch die Nachricht, die RTL nach dem elften Tag erreicht, dürfte für besonders großen Jubel sorgen.

RTL hat nach Dschungelcamp Grund zur Freude

In den vergangenen Tagen hat RTL den Quoten-Wettkampf unter den privaten Sendern stets gewinnen können. Vereinzelnd konnte man sogar die öffentlich-rechtliche Konkurrenz übertrumpfen. Die elfte Folge der diesjährigen Staffel, die am Montagabend (3. Januar) über die Bildschirme flimmerte, schaffte beides.

+++ „Dschungelcamp“: Wut bei Zuschauern! Sonja und Jan machen es kurz vor Verkündung offiziell +++

Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, konnte RTL an diesem Abend den zweitbesten Wert der bislang laufenden Staffel erzielen. 4,05 Millionen Menschen schalteten insgesamt ein und sicherten dem Sender somit einen Markanteil von rund 16,3 Prozent. Kein anderer privater Sender kam daran.

Dschungelcamp auch nach elf Tagen beliebt

Im Rennen mit den öffentlich-rechtlichen Sendern sah es am Montagabend ebenfalls gut aus. Die ARD-Doku „Wie extrem wird das Wetter, Sven Plöger?“ erreichte „nur“ 3,57 Millionen Menschen in der Primetime und liegt damit hinter dem Dschungelcamp. Dafür ging der Tagessieg allerdings an das ZDF und den Krimi „Die Jägerin – Gegen die Wut“, welcher 5,88 Millionen Personen zur besten Sendezeit erreichte.

+++ „Dschungelcamp“-Star schockt mit trauriger Aussage – plötzlich schaltet sich RTL ein +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

RTL zeigt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ jeden Tag ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Folgen gibt es im Anschluss auch in der Mediathek bei RTL+.