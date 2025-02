„Dschungelcamp“: Wut bei Zuschauern! Sonja und Jan machen es kurz vor Verkündung offiziell

Es ist ein etwas anderes „Dschungelcamp“, das die Zuschauer in diesem Jahr zu sehen bekommen. Noch nie haben sich die Kandidaten so sehr vor Dschungelprüfungen gedrückt, noch nie gab es so viele Prüfungsabbrüche wie 2025.

Und noch nie haben sich die Stars so gefreut, rauszufliegen, wie zuletzt „Dschungelcamp“-Teilnehmerin Nina Bott (hier mehr zu ihrem Auszug aus dem Camp >>>).

Am Montagabend (03.02.) sollte es eigentlich den nächsten Star in Australien treffen. Doch dann kam alles anders.

„Dschungelcamp“-Aus: Dieser Star hat die wenigsten Anrufe

Kurz vor der Verkündung machen es Sonja Zietlow und Jan Köppen offiziell: Es fliegt niemand raus. An Tag 11 dürfen also alle verbliebenen neun Kandidaten im Camp bleiben, damit bis zum großen Finale mit der Anzahl der Teilnehmer alles aufgeht. Die „Dschungelcamp“-Stars wissen zu Beginn der Verkündung nichts von alldem.

Als die Moderatoren erklären, dass Edith die wenigsten Anrufe hat, denkt die zunächst, rausgewählt worden zu sein. „Heute verlässt niemand das Camp“, ruft Moderator Jan in die Runde und sorgt für perplexe Gesichter.

Und auch die Zuschauer sind verwirrt. „Schön für nix die Kohle abgegriffen, RTL. Geht’s eigentlich noch? Überziehen, abkassieren und keiner raus. Das ist ja das Letzte. Danke auch“ schreibt ein Zuschauer. Ein anderer: „Habe jetzt irgendwie nicht verstanden, wieso Edith heute doch nicht gehen muss? Hat sie jetzt durch die Verkündung nur die Vorteile, dass ihre „Fans“ nun noch stärker anrufen?“

Sonja erklärt den Zuschauern während der Sendung noch, dass die Anrufe an diesem Tag nicht umsonst waren, sondern mit in den nächsten Tag reingewertet werden. Ein kleiner Trost für die Fans, die mit einem Exit gerechnet hatten.

Jetzt sind also immer noch neun Stars im „Dschungelcamp“ und hoffen noch auf die Krone. Das große Finale findet am Sonntag (09.02.) um 20.15 Uhr bei RTL statt.