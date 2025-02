„Dschungelcamp“-Star schockt mit trauriger Aussage – plötzlich schaltet sich RTL ein

Es wird emotional im „Dschungelcamp“. Lilly Becker hat als Kind ein trauriges Schicksal ereilt, von dem ihre Mitcamper teilweise nichts ahnen. Als sie sich mit Alessia Herren über ihre Familie unterhält, erzählt sie ihre Geschichte.

Die berührt einige Zuschauer so sehr, dass sich sogar das RTL-Team einschaltet.

„Dschungelcamp“: Lilly Becker schockt mit trauriger Aussage

Lilly und Alessia führen im Dschungel tiefgründige Gespräche, es sind solche, die einen als Zuhörer einfach nur traurig machen. Als Alessia irgendwann begreift, dass Lillys Mutter nicht mehr am Leben ist, will sie mehr darüber erfahren.

Alessia: „Ist deine Mutter nicht mehr am Leben?“

Lilly: „Nein, seit ich 3 Jahre alt bin. Das ist 45 Jahre her. Ich kenne meine Mama gar nicht, ich weiß nicht, wie sie riecht. Ich habe Fotos und viele gute, liebe Storys über sie gehört.“

Was sie über ihre Mama aus Erzählungen gehört hat, verrät sie auch im TV: „Sie war wild, sie war hübsch, locker, viele Freunde. Alle haben sie gemocht. Wenn meine Mutter da war, war jeder happy. Ich habe ihren Charakter bekommen. Ich sehe aus wie mein Vater, habe aber den Charakter meiner Mutter. Mehr Details möchte ich auch nicht wissen.“

Lillys Eltern sind beide 1979 bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Zusammen mit ihrer Schwester wuchs sie deshalb bei ihren Großeltern auf.

Lilly Becker: „Ich glaube an Schutzengel“

„Das sind die Allerallerwichtigsten in meinem Leben“, erzählt die Ex von Tennislegende Boris Becker im „Dschungelcamp“. Ohne ihre Großeltern hätten sie und ihre Schwester in ein Waisenhaus gemusst. „Die Liebe von einer Oma ist so besonders. Ich konnte ihr alles erzählen – auch wie mein Mann im Bett war. Ich glaube an Schutzengel, an Geister – Oma ist auch hier, Oma ist überall.“

Ihre Worte gehen einigen Zuschauern sehr ans Herz. Auf Instagram finden sich fast nur liebe Worte für Lilly Becker:

„Ich mag Lilly“

„Man sieht, wie sehr es Lilly schmerzt“

„Ich finde Lilly so sympathisch“

„Meine Favoritin, ich finde sie stark und sowieso wunderschön“

„Niemand erzählt so schön wie Lilly“

„So traurig, ich finde sie super“

Dass sich im Netz diesmal vordergründig positive Kommentare zu einer der Camper wiederfinden, lobt das RTL-Team. Unter den Kommentaren heißt es seitens des Senders:

„Wir freuen uns über so viel Liebe hier in den Kommentaren. Vielen Dank!“ Das hätte „Dschungelcamp“-Star Lilly Becker sicher auch gefreut…