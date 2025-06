Formel 1: Bald im Cockpit? Generalprobe für Red-Bull-Juwel

Noch ist Red Bull nicht raus aus dem Schneider. Den Großen Preis von Kanada hat Max Verstappen zwar überstanden. Doch auch in Österreich droht weiterhin eine Rennsperre, sollte er in der Formel 1 einen weiteren Strafpunkt erhalten.

Für diesen Fall bräuchte Red Bull für ein Rennen einen neuen Fahrer. Im Zuge dieser Überlegungen fiel zuletzt immer öfter der Name von Arvid Lindblad. Und siehe da: Schon bald absolviert das Nachwuchstalent seine Generalprobe für die Formel 1.

Formel 1: Lindblad testet alten Wagen

Denn wie der italienische Ableger von „motorsport.com“ berichtet, wartet auf Lindblad in Kürze ein Test in einem alten F1-Renner. Der 17-Jährige, der aktuell auf Platz drei der Formel-2-Wertung liegt, dürfe demnach am Montag (23. Juni) eine Testfahrt in Imola unternehmen.

In einem alten Modell der Racing Bulls sammelt er dann weitere Erfahrungen im Formel-1-Cockpit. Ganz klar: Für Lindblad ist es die Vorbereitung auf einen offiziellen F1-Einsatz, der wohl in Kürze folgen dürfte. Immerhin stattete ihn die FIA zuletzt mit der nötigen Superlizenz aus (hier mehr dazu lesen).

Wann darf Lindblad ran?

Die Frage, wann er in der Königsklasse ran darf, bleibt aber erstmal offen. Fakt ist aber, dass jeder Rennstall in diesem Jahr in vier freien Trainings Nachwuchsfahrer ans Steuer setzen muss. Laut „motorsport.com“ plane Racing Bull in der zweiten Saisonhälfte dieser Verpflichtung mit Lindblad nachzukommen.

Und auch beim Hauptteam von Red Bull könnte er in dieser Saison noch das Vertrauen bekommen. Bisher hat Red Bull nur eine von vier vorgeschriebenen Rookie-Sessions durchgeführt.

Die Tatsache, dass man sich dafür einsetzte, dass Lindblad seine Superlizenz vorzeitig erhielt, spricht ebenfalls dafür, dass es schon bald so weit ist und man den jungen Briten in der Formel 1 sieht – vorausgesetzt bei seiner persönlichen Generalprobe in Imola läuft alles glatt.