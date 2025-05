Formel 1 – Miami-GP im Live-Ticker: Nach irrem Sprint – wer schnappt sich jetzt die Pole?

Die kurze, einwöchige Pause ist vorbei und die Formel 1 geht ins nächste Rennwochenende: Der Miami-GP steht an! Aber das ist noch nicht alles – es gibt auch noch ein Sprintrennen in Florida.

An diesem besonderen Formel-1-Wochenende gibt es natürlich nur ein Thema: Max Verstappen und die Geburt seiner Tochter. Bekommt der Niederländer jetzt mehr Motivation im WM-Kampf gegen die beiden McLaren-Stars?

Formel 1 – Miami-GP im Live-Ticker

Oscar Piastri oder Lando Norris: Wer wird nach diesem Wochenende der neue Spitzenreiter in der Formel 1 sein? Überrascht vielleicht sogar Max Verstappen alle? In Miami wird es wieder ein spannendes Rennen. Mit unserem Live-Ticker bleibst du immer auf dem Laufenden.

Startaufstellung Miami-GP

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. Hadjar (Racing Bulls)

12. Hamilton (Ferrari)

13.Bortoleto (Sauber)

14.Doohan (Alpine)

15. Lawson (Racing Bulls)

16. Hülkenberg (Sauber)

17. Alonso (Aston Martin)

18. Gasly (Alpine)

19. Stroll (Aston Martin)

20. Bearman (Haas)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

23.08 Uhr: Wahnsinn! Verstappen hat schon mal eine starke Bestzeit gesetzt und lässt beide McLaren-Stars hinter sich. Eine Runde werden alle Piloten gleich nochmal drehen.

23.02 Uhr: Die letzten 12 Minuten laufen! Wer schnappt sich die Pole? McLaren ist immer stärker geworden und könnte durch Piastri oder Norris ganz vorne stehen. Aber auch Verstappen lauert und will seine beiden Kontrahenten ärgern.

22.56 Uhr: Jetzt steht die Top 10 fest: Dafür sind Lawson, Doohan, Bortoleto, Hamilton und Hadjar raus. Wieder ein enttäuschendes Wochenende für Hamilton! Die schnellste Zeit kam dieses Mal von Piastri.

22.44 Uhr: Verstappen ist hier in eine bestechenden Form und gilt als heißester Anwärter auf die Pole Position. Wie antworten die beiden McLaren-Piloten?

22.40 Uhr: Und es geht Schlag auf Schlag: Weiter geht’s mit Q2!

22.35 Uhr: Verstappen fährt im Q1 die schnellste Zeit. Aus dem Qualifying raus sind: Bearman, Stroll, Gasly, Alonso und Hülkenberg. Bitter für den deutschen Piloten!

22.15 Uhr: Los geht’s mit Q1! Welche fünf Fahrer fliegen raus?

22.12 Uhr: Anders als zum Sprintrennen ist die Strecke wieder trockener, weil der Regen aufgehört hat. Die Fahrer dürfen also wieder Vollgas geben.

21.57 Uhr: In etwas mehr als 15 Minuten geht es hier mit dem Qualifying los. Wer schnappt sich die Pole?

21 Uhr: Das Qualifying wurde auf 22.15 Uhr verschoben!

NACH DEM Sprint: Weiter geht es in rund drei Stunden um 22.30 Uhr mit dem Qualifying.

18/18: Norris gewinnt das Sprintrennen in Miami hinter dem Safety Car vor Piastri. Überraschender Dritter ist Lewis Hamilton, der von dem ganzen Chaos profitiert. Verstappen rutscht durch seine Zehn-Sekunden-Strafe weit nach hinten zurück.

17/18: Es dauert noch, bis Alonsos Auto wegtransportiert wird. Das Rennen wird wohl nicht mehr freigegeben werden.

16/18: Für Verstappen gibt es eine Zeitstrafe von zehn Sekunden nach dem Unfall in der Boxengasse mit Antonelli.

15/18: Der nächste Unfall! Alonso ist heftig in die Bande gekracht. Das Safety Car kommt raus. Inzwischen hat Norris die Führung übernommen. Piastri ist dahinter und Hamilton ist an Verstappen vorbei. Ist das ein wildes Sprintrennen!

13/18: Irre! Unfall in der Boxengasse zwischen Verstappen und Antonelli. Beim Red-Bull-Star ist der Frontflügel kaputt. Für Sainz ist das Rennen beendet. Die Reifen des Spaniers haben es nicht mehr ausgehalten.

10/18: Es gibt einige Überholmanöver, aber ganz vorne passiert nicht viel. Piastri führt das Rennen vor Norris und Verstappen an. Im hinteren Teil des Feldes gibt es dagegen viel Action.

8/18: Keine Strafe für Verstappen. Bei Antonelli und Piastri kam noch keine Entscheidung der FIA.

6/18: Die FIA schaut sich den Vorfall zwischen Antonelli und Piastri an. Bekommt der McLaren-Pilot jetzt eine Strafe? Auch Verstappen könnte eine Zeitstrafe kassieren. Der Red-Bull-Pilot stand beim Start vermutlich vor der Startlinie.

3/18: Horror-Start für Antonelli! Der Mercedes-Pilot verliert in der ersten Runde drei Positionen, wird von Piastri hart verdrängt. Dadurch fällt er auf Platz vier zurück.

2/18: Die beiden gefahrenen Runden vorhin hinter dem Safetycar zählen schon, weshalb es nach dem Start nur noch 15 Runden sein werden, die die Piloten fahren müssen.

18.29 Uhr: Es ist trockener geworden. Die Piloten fahren jetzt die nächste Einführungsrunde, ehe der Start hoffentlich erfolgen wird.

18.18 Uhr: In rund zehn Minuten soll es wieder weitergehen. Um 18.28 Uhr deutscher Zeit ist der Start jetzt geplant.

18.16 Uhr: Es scheint wohl, als würde es länger dauern, als gedacht. Die Fahrer müssen sich weiter gedulden.

18.08 Uhr: Rote Flagge! Alle Fahrer beschweren sich über die Sichtverhältnisse, weshalb der Start nun verschoben wird.

18.04 Uhr: Die Fahrer fahren eine weitere Runde. Es ist sehr nass und die Piloten haben große Probleme mit dem vielen Wasser.

18 Uhr: Jetzt folgt die Einführungsrunde. Danach geht es endlich los. Der Regen ist ein bisschen weniger geworden.

17.50 Uhr: Keine Chance für Leclerc! Er wird nicht starten. Ist das bitter für den Ferrari-Star.

17.35 Uhr: Irre! Es kommt zum ersten Unfall, bevor das Sprintrennen überhaupt angefangen hat. Leclerc verliert auf der nassen Strecke die Kontrolle über seinen Ferrari und schlägt in die Bande ein. Dabei beschädigt er die Radaufhängung. Damit ist das Rennen für den Monegassen wohl vorbei, bevor der Start folgte.

17.01 Uhr: In rund einer Stunde ist es dann so weit. Das Sprintrennen steht an! Kann Kimi Antonelli den ersten Sieg seiner Karriere holen? Auch wenn es „nur“ im Sprint ist, wäre es eine großartige Leistung des Youngsters, der sich gegen die mittlerweile erfahrenen und routinierten Piloten durchsetzen könnte.

Samstag, 11.28 Uhr: Guten Morgen am Samstag! Gestern wurde vor alle bei Mercedes gejubelt! Mit seinem Sieg in der Sprintquali hat der Italiener einen 17 Jahre alten Rekord gebrochen: Er ist der jüngste Formel-1-Pilot seit Sebastian Vettel 2008, der sich eine Pole schnappen konnte. Was eine tolle Leitung! Nun bleibt abzuwarten, ob er heute an seine starke Form von gestern anknüpfen kann.

23.17 Uhr: Wahnsinn! Antonelli schnappt sich die Pole im Sprintrennen in Miami! Der junge Mercedes-Pilot fährt die schnellste Runde vor Oscar Piastri und Lando Norris. Verstappen wird Vierter.

23.08 Uhr: Jetzt wird es spannend: Wer schnappt sich die Pole für das Sprintrennen morgen?

23.01 Uhr: Während Norris die schnellste Runde gefahren ist, fliegen Sainz, Lawson, Gasly, Ocon und Hülkenberg raus. Der Deutsche startet morgen von Position elf.

22.50 Uhr: Zehn Minuten sind es jetzt, die die Piloten Zeit haben, sich in die Top 10 zu qualifizieren.

22.44 Uhr: Die ersten fünf Fahrer sind raus: Bearman, Bortoleto, Tsunoda, Doohan und Stroll. Hülkenberg hat es in die nächste Session geschafft.

22.31 Uhr: Die erste Session läuft. Welche fünf Fahrer fliegen raus?

22.22 Uhr: In wenigen Minuten geht es dann los mit dem Sprint-Qualifying. Wer schnappt sich für das Sprintrennen morgen die Pole-Position?

19.50 Uhr: Die Verantwortlichen verkündeten in Miami einen Hammer-Deal. Ein Vertrag wurde verlängert. Hier alle Hintergründe.

19.31 Uhr: Weiter geht es dann in rund drei Stunden mit dem Spring-Qualifying.

19.26 Uhr: Kurz vor dem Ende gibt es eine Rote Flagge! Bearman ist in die Bande geknallt. Weil es hier noch vier Minuten sind, wird nicht mehr viel passieren. Piastri ist die schnellste Runde gefahren. Dahinter rangieren Leclerc und Verstappen.

18.25 Uhr: In wenigen Minuten beginnt dann auch das erste freie Training. Wie werden sich die Piloten zurecht finden?

18.04 Uhr: Wie schon im Vorjahr werden auch an diesem Wochenende wieder zahlreiche Celebrities erwartet. Für das Spektakel in Florida haben einige Teams auch krasse Verkündungen gemacht: Ferrari, Mercedes, die Racing Bulls und Sauber werden mit Speziallackierungen an den Start gehen

17.36 Uhr: Auf Verstappen und die beiden McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris werden jetzt viele Blicke gerichtet sein. Wer schnappt sich die beiden Pole-Positions und hat damit gute Aussichten auf den Sprint- und Rennsieg?

Mehr Nachrichten für dich:

16.53 Uhr: Er fehlte plötzlich beim Medientag und die Aufregung war groß: Wo ist Max Verstappen? Diese Frage stellten sich viele Fans und Vertreter vor Ort. Die fröhliche Antwort: Er war bei seiner Verlobten Kelly Piquet, die die gemeinsame Tochter Lily zur Welt gebracht hat. Direkt danach reiste der Red-Bull-Star nach Miami und wird an allen Sessions teilnehmen.

16.22 Uhr: Es ist wieder Sprint angesagt: In Miami werden die Piloten wieder zwei Qualifyings absolvieren: Am Freitag (22.30 Uhr) für das Sprintrennen und am Samstag um 18 Uhr für das Rennen.

Freitag, 16.03 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Formel-1-Wochenende in Miami. Hier gibt es für dich alle Infos.