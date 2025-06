Lidl geht aufs Ganze, um seine Kunden zu behalten – „Aldi lohnt sich nicht“

Vor einigen Wochen sorgte Lidl mit einer Meldung für einen wahren Paukenschlag: Der Discounter senkt den Preis für über 500 Artikel in seinem gesamten Sortiment – und das dauerhaft! In Zeiten steigender Lebenshaltungskosten ein nachvollziehbarer Schritt, um Stammkunden nicht an andere Händler zu verlieren (>> hier mehr dazu).

Doch die Konkurrenz schläft nicht. Aldi bläst im Discounter-Kampf zum Gegenangriff, verkündet nur wenige Tage später eigene Preissenkungen für viele Eigenmarken-Produkte.

Das lässt Lidl natürlich nicht so auf sich sitzen – und gibt nun alles, um potenziellen Kunden jeden Funken Lust auf einen Aldi-Einkauf auszutreiben.

Lidl schießt gegen Aldi: „Lohnt sich nicht“

Auf Social Media postete Lidl am Samstag (14. Juni) ein neues Werbevideo – mit der Beschreibung: „Aldi so: Wenn du denkst, du hast die besten Preise – bis Lidl dir zeigt, was wirklich möglich ist.“ Dazu wird der bekannte Slogan „Lidl lohnt sich“ knallhart umgedichtet auf: „Aldi lohnt sich nicht“. Was für eine Ansage!

Das Werbevideo zeigt Schlagzeilen diverser Nachrichten-Portale, die über die Preissenkungen berichten – und nimmt selbstverständlich die Überschriften in den Fokus, die Lidl im Vergleich zu Aldi als preiswerter darstellen. Dazu verkündet der Discounter selbstbewusst: „Andere reden. Wir machen.“ Wer mit „Andere“ gemeint ist, muss man wohl niemandem erklären.

Kunden sauer: „Ins Hirn geschissen“

Die Kunden-Reaktionen auf die deutliche Kampfansage? Gemischt. Einige Lidl-Fans zeigen sich begeistert. „Gehe sowieso lieber zu euch als zu Aldi“, schreibt eine Kundin auf Instagram. Ein anderer greift direkt zum Wortspiel: „Aldi anderen wünschten, sie wären Lidl.“ Doch es gibt auch mehr als genug Gegenwind.

Nicht wenige Kunden beschweren sich unter dem Video, dass sie von den Preissenkungen nichts bemerken würden. Der Vorwurf: In Zeiten von Lieferengpässen und hohen Energiekosten seien die Lebensmittelpreise so krass angestiegen, dass sie selbst mit den jetzigen Rabatten noch immer deutlich teurer seien als noch vor den Krisenjahren. „Artikel um 120 Prozent anheben, um sie danach um 20 Prozent zu reduzieren und dann von Preissenkung reden? Wer hat der Menschheit eigentlich so derbe ins Hirn geschissen?“, bringt es ein wutentbrannter Kunde sehr derbe auf den Punkt.

Eine Kundin wagt sogar, zu schreiben: „Ich gehe zwar gerne zu Lid, aber Kaufland ist definitiv um einiges günstiger.“ Na, wenn sie da nicht den nächsten Preiskampf heraufbeschworen hat…