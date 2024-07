Simone Biles: Erster Auftritt bei Olympia 2024 – auch SIE schauen genau hin

Am Sonntagmorgen (28. Juli) richteten sich alle Blicke bei Olympia 2024 in die Bercy Arena. Dort ist Simone Biles mit der Mehrkampf-Qualifikation in die Olympischen Spiele gestartet und versetzte sofort alle in Ekstase.

Auch mehrere echte Mega-Stars waren bei Simone Biles erstem Auftritt bei Olympia 2024 mit dabei. Sie sahen sich die Turnerin selbst aus nächster Nähe an. Bei einer deutschen Athletin sorgte das für Staunen.

Simone Biles liefert Mega-Auftritt vor Stars ab

Nach dem am Samstag die Männer ihre Mehrkampf-Qualifikation absolvierten, durften am Sonntag die Frauen ran. Mit dabei war auch Simone Biles, der größte Turn-Star aller Zeiten. Besonders nach ihrem Abbruch bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio richteten sich nun alle Blicke auf sie.

Und Biles meldete sich eindrucksvoll zurück. Mental scheint die US-Turnerin fit wie nie – und auch an den Geräten lieferte sie ab. Damit geht sie auch an den kommenden Tagen als Favoritin ins Rennen.

+++ Tennis-Star verkündet Schock-Nachricht kurz vor Olympia 2024! +++

Biles ersten Auftritt bei Olympia 2024 in Paris verfolgten dabei auch drei absolute Mega-Stars mit. Snoop Dogg, der schon am Freitag als Fackelläufer im Einsatz war, saß auf der Tribüne. Die Sängerinnen Lady Gaga und Ariana Grande schauten Biles live zu, Schauspielerin Sarah Jessica Parker war dabei und auch Mega-Filmstar Tom Cruise ließ sich die Sprünge der US-Turnerin nicht entgehen.

Das könnte dich auch interessieren:

„Das ist richtig krass“

Die Anwesenheit sorgte bei einer deutschen Turnerin für Staunen: „Das ist richtig krass. Snoop Dogg war im Haus und Ariana Grande habe ich auch gesehen. Die haben mich jetzt turnen sehen, das kann nicht jeder von sich behaupten“, sagte Helen Kevric im ZDF.

Am Dienstag (30. Juli) findet das Mannschaftsfinale der Frauen statt. Die Männer sind schon einen Tag zuvor im Einsatz.