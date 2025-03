Schalke 04: Abstiegswahnsinn bei Ex-Profis – auch der S04 schaut genau hin

Schalke 04 hat mit dem 2:1-Sieg in Berlin die allergrößten Abstiegssorgen ablegen können, Königsblau kann (vorerst) mächtig durchatmen. Bei einigen Ex-Stars des Pottklubs sieht das ganz anders aus. Eine Liga höher wird es immer dramatischer.

Der Aufstiegskampf in Liga zwei platzt förmlich vor Spannung, doch auch der Abstiegskampf in der ersten Bundesliga wird von Woche zu Woche enger. Mittendrin: mehr als ein Dutzend Ex-Spieler von Schalke 04.

Schalke 04: Bundesliga-Abstiegskampf ist gespickt von Ex-S04-Akteuren

Mit dem FC St. Pauli, dem VfL Bochum, Holstein Kiel und dem FC Heidenheim sind vier Teams höchst abstiegsbedroht. Zudem kommen mit Union Berlin und der TSG Hoffenheim zwei Mannschaften hinzu, die noch nicht aus dem Gröbsten heraus sind. Sobald S04-Fans auf den Kampf um die Rettung in Liga eins blicken, sehen sie viele bekannte Gesichter.

Bei den fünf genannten Klubs stehen insgesamt 13 (!) Ex-Schalker unter Vertrag – viele von ihnen haben noch in der nahen Vergangenheit bei Königsblau gespielt. Angefangen mit Ozan Kabak und Marius Bülter in Hoffenheim sowie Frederik Rönnow Alexander Schwolow und Tim Skarke bei Union Berlin. All diese Spieler stehen mit ihren Teams über dem Strich. Allerdings haben die nur sechs Punkte Vorsprung vor Platz 16.

Dort steht aktuell der VfL Bochum, der sich in den letzten Wochen von Punkt zu Punkt gekämpft hat. Nach zehn Spielen waren sie noch abgeschlagen Letzter, nun mittendrin. Mit Tom Krauß, Mats Pannewig und Philipp Hofmann kämpfen gleich drei Ex-Knappen mit dem VfL um den Erstliga-Verbleib.

In Kiel und Heidenheim geht derzeit die größte Abstiegsangst um. Mit Leo Scienza und Marvin Pieringer beim FCH und mit Timo Becker, Lewis Holtby und Steven Skrybzski bei Holstein sind weitere fünf Ex-Schalker im Abstiegskampf involviert.

S04-Comeback für Ex-Stars?

13 Ex-S04-Spieler im derzeitigen Abstiegskampf – eine irre Zahl, die zeigt, dass es für Spieler schnell bergauf, aber ebenso schnell wieder bergab gehen kann. Königsblau wird den nervenaufreibenden Kampf um die Erstliga-Rettung genaustens verfolgen. Denn bei einigen Spielern könnte eine Rückkehr zu Schalke interessant werden, sofern sie absteigen sollten. So zum Beispiel Timo Becker. Rund um den Kiel-Profi, der am Berger Feld groß geworden ist, gab es zuletzt bereits erste Gerüchte um ein S04-Comeback.

Dazu ist selbstverständlich auch interessant, welche Teams im kommenden Jahr die Konkurrenz darstellen. Welche Teams kommen runter? Welche Ex-Spieler kehren in der kommenden Saison als Gegner zu Königsblau zurück? In knapp zehn Wochen werden erste Entscheidung feststehen. Fakt ist: Es wird einige ehemalige Knappen treffen.