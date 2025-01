Ex-BVB-Star vor Mega-Wechsel? Fans schauen ganz genau hin

Wenn dieser Wechsel tatsächlich so stattfindet, dann werden Fans und Verantwortliche bei Borussia Dortmund wohl nicht schlecht staunen: Ein BVB-Flop wird plötzlich bei einem englischen Top-Klub gehandelt!

Es hatte für Alexander Isak bei Borussia Dortmund einfach nicht sein sollen: Mit großen Hoffnungen kam der Schwede zu Schwarz-Gelb, konnte sich im Ruhrgebiet allerdings überhaupt nicht durchsetzen. Er entwickelte sich zu einem echten Flop.

Als junges Talent nach Dortmund – doch er schlug nie richtig ein

Der Angreifer kam als junges Talent nach Dortmund. Mehr als 8,5 Millionen Euro kostete der damals 17-Jährige. Wirklich zum Zug kam er beim BVB jedoch nie. Isak absolvierte gerade mal 13 Pflichtspiele für die Dortmunder. Dabei gelang ihm auch nur ein mickriges Tor – viel zu wenig für einen Spieler auf seiner Position.

Doch von seiner schlechten Form in Dortmund, keine Spur mehr: Nach einer Ausleihe verließ der heute 25-Jährige 2019 Borussia Dortmund endgültig und schloss sich Real Sociedad an. Dort platzte der Knoten. Es folgte der nächste große Schritt: Für satte 70 Millionen Euro ging es zu Newcastle United. Schon damals schlackerten die BVB-Fans mit den Ohren (wir berichteten).

Borussia Dortmund: Kommt es zum Mega-Transfer von Ex-Spieler?

Und auch in England beweist der einstige BVB-Flop seinen Torriecher. In der aktuellen Saison gelangen Isak allein in der Premier League satte 17 Tore in 21 Spielen! Dazu kommen fünf Vorlagen – eine absolute Top-Quote! Und so dürfte es kein Wunder sein, dass jetzt Spitzenklubs an einer Verpflichtung des Stürmers interessiert sind.

Laut „The Athletic" soll Arsenal London großes Interesse an Isak haben.

Laut „The Athletic“ soll Arsenal London großes Interesse an Isak haben. Doch ein Transfer des Schwedens dürfte keine günstige Angelegenheit werden – und deswegen wäre ein Transfer des Newcastle-Spielers durchaus kompliziert. Man darf also gespannt sein, ob sich der derzeitige Tabellenzweite tatsächlich die Dienste des Ex-BVB-Spielers sichert.