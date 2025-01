Borussia Dortmund von Schiedsrichter-Revolution betroffen – DFL macht es offiziell

Jetzt passiert es also wirklich! Auch Jahre nach seiner Einführung in den deutschen Fußball ist der Videobeweis bei Spielern, Experten und Fans höchst umstritten. Da muss man nur mal auf die Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen am vergangenen Wochenende blicken. Das zweite Tor der Dortmunder gab es trotz Abseitsstellung und Überprüfung des VAR – ein Fehler, wie der DFB im Nachhinein zugeben musste.

Zudem bemängeln Kritiker schon seit Längerem eine fehlende klare Linie. Vom ursprünglichen Konzept, nur klare Fehlentscheidungen zu korrigieren, ist man längst weg. Es wirkt oft rein zufällig, wann sich der Kölner Keller meldet. Jetzt sollen Entscheidungen ein wenig nachvollziehbarer werden. Borussia Dortmund spielt dabei eine wichtige Rolle.

Borussia Dortmund: Schiedsrichter über Lautsprecher

Daher gibt es seit einiger Zeit Überlegungen, den Fans die Gründe für die Entscheidung zugänglicher zu machen – vor allem im Stadion. Früh galt ein Konzept wie in der NFL, wo die Schiedsrichter ihre Entscheidungen über Lautsprecher gut hörbar im Stadion erklärt, als mögliche Variante.

Und jetzt ist es so weit! Schon am kommenden Wochenende soll eine Testphase für das Projekt beginnen, die bis Saisonende dauern soll. Das verkündeten DFB und DFL am Montag (27. Januar) in einem Mediengespräch.

BVB-Stadion als Testort

Allerdings findet die Testphase nicht in jedem deutschen Profistadion statt. Vorgesehen sind vorerst nur die Stadien von Vereinen, deren Sportverantwortliche in der Kommission Fußball der DFL sitzen. Das sind neben Borussia Dortmund auch Bayer Leverkusen, Bayern München, Eintracht Frankfurt, SC Freiburg, FC St. Pauli, RB Leipzig, Fortuna Düsseldorf und Greuther Fürth.

Da der BVB am 20. Spieltag auswärts in Heidenheim spielt, kommen die Fans mit dem Testprojekt erstmal nicht in Berührung. Erst beim darauffolgenden Heimspiel gegen Stuttgart gibt es erstmals Schiedsrichter-Durchsagen bei einem BVB-Spiel.

Borussia Dortmund: DANN spricht der Schiedsrichter

Allerdings ist es nicht so, dass sich der Schiedsrichter nach jeder Entscheidung an die Fans wendet. Die Unparteiischen werden nur dann laut geschaltet, wenn sie zur Überprüfung einer Entscheidung in der Review Area waren – oder wenn eine faktische Entscheidung wie Abseits gepfiffen wurde.

„Unser Ziel ist mehr Transparenz für Entscheidungen im Zusammenhang mit dem VAR“, erklärte Bayerns Sportvorstand Max Eberl, der Mitglied der entsprechenden DFL-Kommission ist. Die Liga will bis Saisonende die Testphase mit Zuschauerbefragungen evaluieren und anschließend das weitere Vorgehen beraten.