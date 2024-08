Mit pikanter Liebesfrage! ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek bringt Medaillengewinnerin in Erklärungsnot

Bei den Olympischen Spielen stehen Sportarten im Fokus, die sonst nur selten so viel Aufmerksamkeit bekommen – und da rücken auch gerne mal Geschichten abseits des Geschehens in den Vordergrund. So war es auch bei Lukas Märtens und Isabel Gose – dem einstigen Traumpaar des Schwimmsports.

Wie es der Zufall will, waren Märtens und Gose die einzigen Medaillengewinner im Schwimmsport – und so saß das einstige Liebespärchen nun gemeinsam in der ARD auf der Couch im Studio bei Esther Sedlaczek. Eine Frage nach der Beziehung konnte sich die Moderatorin dabei nicht verkneifen.

ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek hakt bei Olympia-Schwimmern nach

Lukas Märtens gewann bei Olympia 2024 in Paris als erster Deutscher eine Gold-Medaille. Über 400 Meter Freistil war er der Schnellste. Bei der Siegerehrung überkamen dann auch Gose die Emotionen. Sie weinte vor Freude für ihren Ex-Freund. „Er kann so stolz auf sich sein, der hat das so verdient“, schluchzte sie in die Kameras.

Ein paar Tage später war dann Gose dran: Über 1.500 Meter Freistil holte sie Bronze und sicherte Deutschland damit die zweite Medaille im Becken. Auch nach ihrem Erfolg brach die Schwimmerin in Tränen aus. Sie sei sehr nah am Wasser gebaut, gestand sie.

Märtens und Gose – das war bis vor ein paar Monaten noch das Traumpaar im deutschen Schwimmsport. Die beiden Athleten trennten sich aber noch vor den Olympischen Spielen. Die Verbundenheit besteht aber weiterhin, wie jetzt deutlich wurde.

„Wie stark ist dieses Band zwischen ihnen beiden?“

Wie sehr, das wollte jetzt ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek wissen. „Wir wissen ja, dass sie das einstige Traumpaar des Schwimmens sind. Ich fand’s interessant, wie sie sich über den Erfolg des anderen gefreut haben. Wie stark ist dieses Band zwischen ihnen beiden?“, fragte sie. Märtens lächelte bereits verschmitzt und senkte den Kopf. Dann fragte Sedlaczek weiter: „Ich weiß, sie sind gestern noch die 800 Meter Freistil geschwommen und sie wollten den Tag unbedingt mit Lukas verbringen, oder?“

Gose war die Frage sichtlich unangenehm: „Weiß ich nicht, ob ich den Tag jetzt unbedingt mit Lukas verbringen wollte“, relativierte sie Sedlaczeks Aussage, betonte dann aber: „Es ist schön und wir haben definitiv auch noch eine Bindung. Wir verstehen uns gut, aber trotzdem soll der Fokus darauf liegen, dass wir unsere eigenen Wege gehen und versuchen uns da nicht mehr ganz so aktiv zusammen in eine Rolle zu bringen.“

Es sei nicht zu vermeiden, dass dies immer wieder ein Thema in den Medien ist – gerade nicht nach einem Emotionsausbruch nach Märtens Goldmedaille. „Es ist nicht immer ganz so einfach, wenn man immer zusammen abgelichtet wird und in Verbindung gebracht wird“, sagte Gose abschließend.