Antonia Wisgickl privat: DIESE Verwandtschaft hält die Olympia-Moderatorin geheim

Für die Olympischen Spiele 2024 tritt Antonia Wisgickl als Moderatorin erstmals im Münchener Eurosport-Studio vor die Kamera. Der Eurosport-Nachwuchs Antonia Wisgickl ist neben Wolfgang Nadvornik als Moderatorin der Olympia-Konferenz „Medal Zone“ zu sehen. In aller Frühe liefert das Eurosport-Duo den Fans von Olympia 2024 erste Reaktionen auf die wichtigsten Entscheidungen der Sportwelt. Doch wie tickt Moderatorin Antonia Wisgickl privat, wenn es nicht gerade um Olympia geht?

In der „Medal Zone“ von Eurosport kannst du bei ARD und ZDF die offiziellen Kommentare der Olympia-Moderatorin verfolgen. In ihren Steckenpferden Schwimmen, Golf und Tennis lässt sich Antonia Wisgickl nichts vormachen. Woher man die Eurosport-Moderatorin kennt und was Antonia Wisgickl privat tut, verraten wir dir.

Woher kennt man Eurosport-Moderatorin Antonia Wisgickl?

Antonia Wisgickl ist Nachwuchs-Moderatorin für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Ihr erster Fernsehauftritt ist es für Antonia Wisgickl jedoch lange nicht mehr. Nach ihrem Studium der Betriebswirtschaft an der Universität in Innsbruck ging es für Antonia Wisgickl mitten in die Sport-Welt. Antonia Wisgickl stammt gebürtig aus Garmisch-Partenkirchen. Zunächst ging es für die Moderatorin aber zum Radio Tirol, bevor sie Praktika bei Sky, FC Bayern München und Servus TV absolvierte. Nach ihrem Volontariat bei der KG Media Factory startete Antonia Wisgickl ihren ersten Job als Redakteurin bei DAZN.

Antonia Wisgickl war als Reporterin für die US Open und als Interviewerin in der Champions League tätig. Für Servus TV zeigte sich Antonia Wisgickl 2021 als Moderatorin bei der French Open und dem ATP-Turnier in Stuttgart. Zu ihren Steckenpferden zählen Snowboard, Ski, Tennis, Schwimmen, Golf, Mountainbike und Fußball. Unter anderem übernimmt Antonia Wisgickl hier Moderationen für Sky und Sportdeutschland.

Vom Radiosender zu Olympia – SO hat es Antonia Wisgickl geschafft Foto: imago/Hasenkopf

Antonia Wisgickl privat: DIESE Einblicke teilt die Moderatorin

Eurosport-Moderatorin Antonia Wisgickl ist auf Instagram aktiv. Dort teilt Antonia Wisgickl regelmäßig Einblicke in ihren Job als Moderatorin, aber auch private Sport-Events. Eine Sache bleibt auf ihren Social-Media-Profilen so gut wie aus: und zwar das Privatleben. Ob Antonia Wisgickl einen Freund hat, ist nicht klar, denn ihren Beziehungsstatus hält die Eurosport-Moderatorin geheim. Einen Mann sieht man auf ihren Schnappschüssen jedenfalls nicht an ihrer Seite. Dafür aber jemand anderen.

Auf einigen privaten Fotos posiert Antonia Wisgickl auf Instagram mit einem Kind. Die Frage, ob Antonia Wisgickl Mutter ist, stellen sich Fans darum häufiger in den Kommentaren ihres Social-Media-Profils. Unter einem ihrer Fotos lüftete Eurosport-Moderatorin Antonia Wisgickl das Geheimnis um das Kind: stolze Tante, schreibt sie in ihren Hashtags.

Antonia Wisgickl privat: Fließt wirklich Promi-Blut in ihren Adern?

Sky, DAZN oder Eurosport – für ihre Auftritte als Moderatorin ist Antonia Wisgickl bekannt. Seit geraumer Zeit kursiert jedoch das Gerücht umher, es würde Promi-Blut in den Adern der Olympia-Moderatorin fließen. Wie? Antonia Wisgickl soll nach Angaben von „Bild“ die Nichte von Winnetou-Darsteller Pierre Brice sein. Mit dieser Promi-Abstammung soll Antonia Wisgickl außerdem ein Bewerbungsvideo für die fünfte Staffel von Germany’s Next Topmodel eingeschickt haben. Von Heidi Klum folgte daraufhin die Einladung zum Casting.

Mit 20 Jahren hat Antonia Wisgickl 201o bei GNTM teilgenommen und es unter die Top 20 geschafft. Wirklich viel hat man von ihr aber nicht mitbekommen. Ihr Rauswurf bedeutete gleichzeitig das Aus für den Traum der Model-Karriere. Immerhin hat die heute 34-jährige Antonia Wisgickl als Eurosport-Moderatorin für Olympia ihren Weg ins Fernsehen gefunden. Als Model war Antonia Wisgickl zuletzt für den Dirndl-Hersteller „Daller Tracht“ zu sehen.

